Unwetter : Orkan „Sabine“ legt halb Deutschland lahm

Meterhoch spritzt das Wasser bei starkem Sturm auf die Mole des Fähranlegers Dagebüll in Schleswig-Holstein. Das Sturmtief „Sabine“ zieht am Montag über ganz Deutschland hinweg. Foto: dpa/Bodo Marks

Saarbrücken/Offenbach Das Sturmtief hat am Sonntagabend das Saarland erreicht. An einer ganzen Reihe von Schulen fällt der Unterricht aus.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa/SZ

Das Sturmtief „Sabine“ hat am Sonntag Deutschland erreicht. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) verzeichnete am frühen Abend im Westen und Nordwesten schwere Sturmböen von vereinzelt mehr als 150 Kilometern pro Stunde. Für weite Teile Deutschlands galt die zweithöchste Unwetterwarnstufe. Die Bahn entschied sich, „beginnend in Nordrhein-Westfalen nach und nach alle Züge des Fernverkehrs bundesweit an größeren Bahnhöfen enden zu lassen“. Viele Flughäfen strichen die Verbindungen. Der Flughafen Ensheim war am Sonntagabend aber noch in Betrieb.

Das Sturmtief sollte die ganze Nacht von Norden nach Süden durchs Land ziehen. Auch für das Saarland erwartete der Deutsche Wetterdienst (DWD) Unwetter mit Starkregen und Orkanböen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 Kilometern pro Stunde. Saar-Innenminister Klaus Bouillon (CDU) warnte davor, während des Sturms nach draußen zu gehen. An mehreren Orten im Saarland stürzten am Sonntagabend erste Bäume um, Straßen wurden gesperrt. In Saarbrücken wurde ein Mann von einem herabstürzenden Schild verletzt.

Am Montag fällt deutschlandweit an vielen Schulen der Unterricht aus. Auch im Saarland haben viele Schulen geschlossen – unter anderem in Wadern, Saarwellingen und Nalbach. Darüber hinaus überlässt es das Bildungsministerium den Eltern, ob sie ihre Kinder in die Schule schicken. Auch die Handwerkskammer des Saarlandes stellt Azubis sowie den Teilnehmern der Meister- und Technikerschule frei, ob sie zu Lehrgängen kommen.