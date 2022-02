Vorhersage der Meteorologen : Sturmböen und Regen: Ungemütliches Wetter im Saarland erwartet (mit Video)

Saarbrücken Am Dienstag müssen sich die Menschen im Saarland auf eher stürmisches Wetter einstellen. Hier die genau Wettervorhersage für heute und morgen.

Die Menschen im Saarland und in der Region müssen sich auf windiges, teils stürmisches Wetter einstellen. Der Dienstag (22. Februar) startet zunächst bewölkt und überwiegend trocken, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Morgen mit.