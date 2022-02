Sturm im Saarland im Live-Ticker : „Antonia“: Nächstes Sturmtief ist im Anzug – Wetter soll sich erst am Dienstag beruhigen

Update Saarbrücken Sturm „Zeynep“ fegte über das Saarland. Rund 90 Polizeieinsätze gab es alleine am Freitag. Nun hat der Deutsche Wetterdienst ein weiteres Sturmtief angekündigt. Es geht die nächsten Tage regnerisch weiter. Alle Informationen im Live-Ticker.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte am Freitag eine amtliche Unwetterwarnung wegen orkanartigen Böen für die saarländischen Landkreise Merzig-Wadern, St. Wendel, Saarlouis und Neunkirchen herausgegeben. „Es treten orkanartige Böen mit Geschwindigkeiten zwischen 90 und 110 Stundenkilometern aus westlicher Richtung auf“, hieß es. In Schauernähe müsse sogar mit Orkanböen bis 120 Kilometern pro Stunde gerechnet werden.

Die stärksten Böen bescherte dem Saarland und Rheinland-Pfalz nach Angaben eines DWD-Meteorologen vom Samstag allerdings nicht das Sturmtief „Zeynep“ in der Nacht – sondern bereits eine vorausziehende Kaltfront am Freitagabend.

Alle weiteren Informationen im Ticker:

Samstag, 19. Februar

13.30 Uhr: Sturmtief „Antonia“ im Anmarsch – es bleibt stürmisch mit viel Regen

Auch wenn Orkantief „Zeynep“ abgezogen ist - es bleibt weiterhin stürmisch im Saarland. Ursache dafür ist nach Angaben des DWD Sturmtief „Antonia“, dessen Ausläufer schon am Sonntag spürbar werden. Dieses Tief sorgt nicht nur für kräftigen Wind, sondern bringt auch jede Menge Regen. „Ein richtiger Couchtag wird das“, sagte ein DWD-Meteorologe am Samstag in Offenbach.

Demnach kann der Regen am Sonntag in vielen Regionen auch länger anhalten. In der Nacht zum Montag geht er dann oberhalb von 400 bis 600 Metern in Schnee über. Für das Bergland sagte der DWD erneut schwere Stumböen und orkanartige Böen voraus. Erst in der Nacht zum Dienstag klingen die Niederschläge den Angaben zufolge ab und auch der Wind lässt allmählich nach.

12.48 Uhr: Völklinger Rathaus-Turmspitze kann endlich entfernt werden

Die Spezialisten aus Trier rückten gegen 10.30 Uhr mit zwei Schwerlastkränen an und kamen schnell voran. Ein Kran sicherte die Metallspitze. Dann schnitten Arbeiter aus dem Korb eines zweiten Krans heraus das Blechband durch. Ohne Zwischenfälle konnte die Sperrung dann aufgehoben werden. Die Stadt will die Turmspitze reparieren, kündigte Bürgermeister Sellen an.

9.58 Uhr: Einsatzkräfte scheitern erneut an Völklinger Rathaus-Turmspitze

Die Werkfeuerwehr Bosch, die ihren Teleskop-Hubsteiger in der Nacht wegen des Sturms nicht voll ausfahren konnte, versuchte es am Samstag nochmal. Wehrführer Herbert Broy: „Es fehlten dann aber doch noch drei Meter. Wir kamen an die Spitze nicht heran.“ Die Straßen und Gehwege am Alten Rathaus blieben gesperrt, ein Kranunternehmen in Trier wurde gerufen. Es wird im Laufe des Samstags mit schwerem Gerät anrücken. Die Absperrung der Völklinger Innenstadt bleibt daher auch am Samstag noch bis mindestens in den Mittag bestehen.

9.40 Uhr: Keine weiteren Einsätze in der Nacht auf Samstag – Turmspitze in Völklingen nicht abgestürzt

In der Nacht auf Samstag gab es laut Führungs- und Lagezentrale der Polizei keine weiteren sturmbedingten Einsätze. Doch der Einsatz am Alten Rathaus in Völklingen dauert noch an. Hier war die schwere, massive Metallspitze auf dem Turm des Rathauses gebrochen und drohte abzustürzen. Wegen des starken Windes konnten die Einsatzkräfte die Spitze nicht erreichen, um sie zu sichern oder zu entfernen. Darum blieb über Nacht die Umgebung des Alten Rathauses aus Sicherheitsgründen gesperrt. Die Spitze hat die stürmische Nacht glücklicherweise überstanden; heute wird ein neuer Versuch gestartet, sie zu sichern oder vom Dach zu entfernen.

9.30 Uhr: DWD hebt Warnung vor Orkanböen auf

Der DWD hat am Samstagmorgen alle Warnungen vor Orkanböen aufgehoben. Es werde aber weiterhin vor Sturmböen und schweren Sturmböen in der Nordhälfte Deutschlands gewarnt, teilte der DWD mit.

Nach Angaben des DWD zieht ein Orkantief über die Ostsee ostwärts ab. Im Tagesverlauf soll sich das Wetter beruhigen: Gebietsweise kommt es noch zu starken Böen um 55 Kilometer pro Stunde, vereinzelt sind Sturmböen bis zu 80 Kilometer pro Stunde möglich. Am Abend soll jedoch von Wesen ein weiteres Tief aufziehen, dann kommt es wieder verbreitet zu stürmischen Böen zwischen 60 und 75 Kilometern pro Stunde.

Freitag, 18. Februar

20.55 Uhr: Einsatz am Alten Rathaus in Völklingen wegen Gefährdung der Einsatzkräfte abgebrochen

Letztlich musste der Einsatz in etwa 42 Metern Höhe am Alten Rathaus in Völklingen am Freitag abgebrochen werden. Auch die angeforderten Spezialfahrzeuge der Werkfeuerwehren von Saarstahl und Bosch konnten die Spitze wegen des starken Windes nicht erreichen, wie ein Sprecher der Führungs- und Lagezentrale auf SZ-Anfrage mitteilt. „Die Gefahr für die Einsatzkräfte ist einfach viel zu groß.“

Am frühen Samstagmorgen, „wenn der Wind hoffentlich nachgelassen hat“, will die Feuerwehr es erneut versuchen. Bis dahin bleibt die Umgebung des Alten Rathauses in der Völklinger Innenstadt weiter gesperrt, da immer noch die Gefahr besteht, dass die zwei Meter lange Metallspitze in der Nacht herabstürzt.

19.40 Uhr: Spitze des Alten Rathauses in Völklingen gesichert – nun soll sie entfernt werden

Die Situation in Völklingen ist weitestgehend unter Kontrolle, teilt die Führungs- und Lagezentrale der Polizei mit. „Die Situation ist soweit gesichert“, sagt eine Sprecherin. Doch der Einsatz dauert an, denn es gibt noch ein Problem: Die Spitze des Alten Rathauses soll nun vorerst entfernt werden, damit sie nicht doch noch gefährlich wird – aber man weiß nicht, wie. „Wir suchen momentan nach Spezialisten, die bei der Wetterlage in der Höhe arbeiten können“, erklärt die Sprecherin. „So hoch kommt kein Leiterwagen.“

In der Zwischenzeit habe es kaum neue Polizeieinsätze im Zusammenhang mit dem Sturm gegeben. „Die Welle an Einsätzen ist so abrupt geendet wie sie begonnen hat.“

18.58 Uhr: Einsatz wegen mehrere Bäume auf Fahrbahn in Theley

In Theley kam es zu einem weiteren Feuerwehreinsatz wegen umgestürzter Bäume. Gleich mehrere Bäume sind auf die Straße „Zur Johann-Adams-Mühle“ gestürzt und haben sie komplett blockiert. Die Feuerwehr entfernte die Bäume.

18.16 Uhr: 100 Polizeieinsätze in zwei Stunden – Turmspitze des Alten Rathauses in Völklingen droht abzustürzen

Sturm „Zeynep“ tobt so stark, dass er sogar die Turmspitze des Alten Rathauses in Völklingen herunterfegen könnte. „Die Spitze hängt in 50 Metern Höhe am seidenen Faden“, teilt eine Sprecherin der Polizei-Lagezentrale auf SZ-Anfrage mit. Momentan versuche man, einen Sturz der zwei Meter langen Metallspitze zu verhindern. „Die Kollegen mussten Spezialwerkzeug anfordern.“ Der Einsatz ist darum noch in vollem Gange. Die Polizei hat die Völklinger Innenstadt gesperrt.

Bis 16 Uhr sei es ruhig gewesen. „Aber seit 16 Uhr gibt es einen rapiden Anstieg an Einsatzmeldungen“, sagt die Sprecherin. In nur zwei Stunden seien gut 100 Meldungen von Polizeieinsätzen im Zusammenhang mit dem Sturm in der Lagezentrale eingegangen.

18.07 Uhr: Verkehrsbehinderungen durch Bäume auf Fahrbahnen im Landkreis St. Wendel

Die Feuerwehren des Landkreises St. Wendel waren seit ungefähr 17 Uhr fast im Minutentakt wegen Bäumen auf Straßen im Einsatz, etwa auf der B41, der L149 und der L122. Vereinzelt kam es dabei zu Verkehrsbehinderungen, teilt die Feuerwehr im Landkreis St. Wendel mit. Einige Ortsteile der Gemeinde Nohfelden waren laut Feuerwehrangaben knapp eine Stunde ohne Stromversorgung. Bei den Einsätzen sei niemand verletzt worden.

17.05 Uhr: Sturmwellen in Frankreich, Warnstufe Rot in England und den Niederlanden

In Großbritannien legte der Sturm das öffentliche Leben am Freitag teilweise lahm und richtete Zerstörung an. In London wurde erstmals die höchste Warnstufe Rot ausgerufen. Bürgermeister Sadiq Khan forderte die Menschen in der britischen Hauptstadt dazu auf, zu Hause zu bleiben. Wegen umherfliegender Trümmerteile bestehe Lebensgefahr, warnte der Wetterdienst Met Office.

In Frankreich erließ der französische Wetterdienst eine Unwetterwarnung für fünf Departements im Norden. Es drohten bis zu vier Meter hohe Wellen an der Küste. In den Niederlanden galt für weite Teile des Landes die schwerste Stufe des Wetteralarms, Code Rot.

16.01 Uhr: Deutsche Bahn stellt Verkehr in Norddeutschland ein

Die Deutsche Bahn stellt den Fernverkehr im Norden Deutschlands am Freitag wegen der aktuellen Sturmtiefs ab sofort schrittweise ein. Für den Rest des Tages fahren keine Fernzüge mehr nördlich von Dortmund, Hannover und Berlin, teilt das Unternehmen mit. „Aufgrund von Unwetterschäden und weiteren Unwettervorhersagen des DWD“ komme es bis voraussichtlich Sonntag, 19. Februar, bundesweit zu Verspätungen und Zugausfällen. Das Unternehmen empfiehlt, geplante Reisen zu verschieben. Für die Dauer der aktuellen Sturmtiefs gelten besondere Regeln: Alle bereits gekauften Tickets für zwischen 17. und 20. Februar geplante Bahnreisen können kostenlos storniert oder flexibel genutzt werden.

15.10: Neunkircher Zoo schließt früher

Sturm „Zeynep“ hat den Neunkircher Zoo am Freitag gezwungen, früher zu schließen. Das teilen die Zoo-Betreiber unter anderem auf Instagram mit. „Passt auf euch auf!“, steht in einer Instagram-Story des Zoo-Accounts. „Und wir hoffen, dass ihr dennoch gut ins Wochenende startet.“

Der Saarbrücker Zoo und der Naturwildpark Freisen blieben bereits am Donnerstag wegen des Sturms geschlossen.

14.28 Uhr: Aktueller Stand der Unwetterwarnung fürs Saarland

Der DWD hat eine amtliche Unwetterwarnung wegen orkanartigen Böen für die saarländischen Landkreise Merzig-Wadern, St. Wendel, Saarlouis und Neunkirchen herausgegeben. Am Nachmittag soll es verbreitet zu stürmischen Böen um 70 Kilometer pro Stunde kommen, gebietsweise sind laut DWD schwere Sturmböen zwischen 80 und 100 Kilometern pro Stunde möglich. In Schauernähe müsse sogar mit Orkanböen bis 120 Kilometern pro Stunde gerechnet werden.

In der Nacht zum Samstag soll das Unwetter nachlassen mit gebietsweise Windböen um 55 Kilometern pro Stunde, im Bergland Sturmböen bis zu 80 Kilometer pro Stunde. Doch auch für Samstag und Sonntag rechnet der DWD noch mit Sturmböen bis zu 85 Kilometern pro Stunde.

12.19 Uhr: Bahn stellt Regionalverkehr im Norden sukzessive ein

Die Deutsche Bahn stellt den Regionalverkehr in Teilen Norddeutschlands und Nordrhein-Westfalens wegen des angekündigten Sturms nach und nach ein. Das kündigte das Unternehmen am Freitag für den Tagesverlauf in Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Hamburg, Bremen und Teilen von NRW an. Der Schutz der Reisenden und der Beschäftigten habe Vorrang, hieß es. Der Deutsche Wetterdienst warne insbesondere für die nördlichen Landesteile und für die Mitte Deutschlands ab dem Nachmittag vor Unwetter mit extremen Orkanböen und orkanartigen Böen.

„Wer immer kann, dem empfehlen wir Reisen mit der Bahn vom späten Nachmittag auf einen früheren Zeitpunkt vorzuziehen“, empfahl die Bahn. Fahrgäste können ihre für den Zeitraum von Donnerstag bis Sonntag gebuchten Fahrkarten bis zum 27. Februar flexibel nutzen oder kostenfrei stornieren, wenn sie Reisen wegen des Sturms verschieben.

Donnerstag, 17. Februar

18.30 Uhr: 50 Einsätze im Saarland

Rund 50 wetterbedingte Einsätze hatte es im Saarland wegen des Sturmtiefs „Ylenia“ gegeben. Es sei niemand verletzt worden, teilte die Polizei in Saarbrücken mit. Bis auf einen Ast, der auf einen parkenden Wagen fiel, gab es demnach keine größeren Schäden. Bei den Einsätzen habe es sich überwiegend um die Beseitigung umgefallener Bäume, loser Ziegel und herabgestürzter Äste gehandelt, hieß es. Zeitweise kam es deshalb zu Straßensperrungen. In der Nacht sei es außerdem zu Stromausfällen in zwei Gemeinden im Landkreis St. Wendel und in einer Gemeinde im Landkreis Merzig-Wadern gekommen.

13.39 Uhr: Kreislagezentrum bereitet sich auf Freitag vor

Weil der Wetterdienst für Freitag in Neunkirchen vor orkanartigen Böen warnt, soll in der Nacht auf Samstag das Kreislagenzentrum vor Ort unterstützen. „Unseren Landkreis Neunkirchen wird die kritische Wetterphase am Freitag erreichen. Bei Bedarf kann das Kreislagezentrum sofort aktiviert werden“, informiert Landrat Sören Meng. Das sei etwa dann der Fall, wenn die Feuerwehren aufgrund vieler Einsätze ausrückten müssten. Dann „kann der Landkreis auch außerhalb eines Katastrophenfalls durch die Bereitstellung des Kreislagezentrums unterstützen“, sagt Meng weiter: „Durch die Möglichkeit bei Bedarf die Einsätze zentral auf Kreisebene zu steuern, können Einsätze besser koordiniert werden und die Einsatzkräfte unterstützt werden.“ Das Kreislagezentrum befindet sich im Landratsamt in Ottweiler und verfügt über eine krisensichere Infrastruktur wie beispielsweise eine Notstromversorgung.

7.50 Uhr: Baum stürzt auf Wohnhaus in Sulzbach