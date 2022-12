Wetter bis Silvester : Sturm und Regen oder Kältewelle? – Die Aussichten fürs Saarland

Grau in grau: das aktuelle Wetter im Saarland. (Symbolbild) Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Saarbrücken Nach kurzer Wetter-Beruhigung müssen sich die Menschen im Saarland wieder auf unangenehme Zeiten einstellen. Die Aussichten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mit Ausblick auf Silvester.

Ein paar Sonnenstunden hat das Wetter den Menschen im Saarland am ersten Weihnachtsfeiertag beschert. Doch damit ist es vorerst vorbei. Die Meteorologen beim Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach prognostizieren unangenehme Zeiten.

Und das kann sich durchaus bis zum Jahreswechsel hinziehen. Bereits am heutigen zweiten Weihnachtstag. Grauer Himmel und immer wieder Regen ist angesagt. Die DWD-Experten rechnen damit, dass es vereinzelt sogar Gewitter gibt. Die Temperaturen liegen weit über den für diese Jahreszeit üblichen Werten: Sie steigen auf bis zu 13 Grad.

Wetter im Saarland mit Regen und Sturmböen

Foto: BeckerBredel 15 Bilder Eisige Temperaturen oder Sturm: Das waren die extremsten Weihnachten im Saarland

Dazugesellt sich noch erheblicher Wind. Bis zum Nachmittag legt er noch zu, heißt es in der Prognose. So sind in höheren Lagen sogar Sturmböen drin. Dann besteht erneut die Gefahr, das Äste brechen und Bäume entwurzelt werden.

In der Nacht auf Dienstag, 27. Dezember, lassen übergangsweise die Niederschläge etwas nach. Zumindest im Bergland wird es etwas frischer, so dass dort vereinzelt etwas Schnee möglich ist. Dabei liegen die Tiefstwerte bei drei bis minus ein Grad.

Allerdings ist die Region weit entfernt von dem, was in Nordamerika zurzeit los ist: Ausläufer der Kältewelle in den USA und in Kanada sind hier nicht zu erwarten. Dort war es bei Schnee, Sturm und Eis bis zu minus 40 Grad kalt. Diese extreme Wetterlage sorgte bereits für zahlreiche Todesopfer.

Der Dienstag bleibt wolkenverhangen. Ab und zu kann es etwas auflockern. Regen ist nicht angesagt. Dabei sinken die Temperaturen. Das soll nach DWD-Angaben aber nur vorübergehend sein. Drei bis sieben, in Hochlagen maximal zwei Grad werden erwartet. Der Wind weht immer noch kräftig, soll aber nicht so stark sein wie am Vortag.

Die Wolkendecke schließt sich in der Nacht auf Mittwoch wieder. Es kann vereinzelt zu Niederschlägen kommen. Es ist noch ziemlich frisch. Anfangs sinken die Angaben des Thermometers auf drei bis minus ein Grad. Doch in der zweiten Nachthälfte legen sie bereits wieder zu. Es wird milder.

Regnerisch startet das Saarland in den Mittwoch. Im weiteren Tagesverlauf aber lockert der Himmel auf. Damit geht die Niederschlagswahrscheinlichkeit zurück. Bei fünf bis zehn Grad weht der Wind stark bis stürmisch.

So entwickelt sich das Wetter im Saarland hin zu Silvester

Stürmische Böen bleiben der Region in der Nacht auf Donnerstag erhalten. Gleichzeitig setzt wieder vermehrt Regen ein. Auf sieben bis drei Grad sinken die Temperaturen, bleiben damit über dem Gefrierpunkt.

Stürmische Böen, immer wieder Regen bei bis zu zwölf Grad charakterisieren den Donnerstag. So geht es in der Nacht auf Freitag weiter. Jedoch lässt der Wind zum Morgen hin nach.