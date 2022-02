Tipps von Wetterexperten : Wetterwarnung: So verhalten Sie sich bei Sturm und Orkan richtig

Service Saarbrücken Ein Sturm fegt über Deutschland. In der Nacht zu Donnerstag blieb das Saarland weitestgehend verschont, andere Teile Deutschlands jedoch nicht. Auch am Freitag und Samstag ist mit Orkanböen zu rechnen. So verhält man sich bei einem Unwetter richtig.

In der Nacht auf Donnerstag waren im Saarland Orkanböen vorausgesagt worden. Am Ende kam das Saarland bei diesem Sturm recht glimpflich davon. Andere Teile Deutschlands, vor allem der Norden und Osten, waren deutlich mehr betroffen.

Ab Freitag zieht jedoch das nächste Orkantief heran. Die Intensität hängt von der Zugbahn des Tiefs ab. Je weiter südlich es zieht, desto größer werden die Auswirkungen auf das Saarland. Der Deutsche Wetterdienst hat eine amtliche Warnung auch für mehrere Saar-Landkreise herausgegeben. Vor allem der Norden Deutschlands dürfte jedoch schwerer betroffen sind.

Es ist mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 90 oder sogar 120 Kilometern pro Stunde zu rechnen.

Wie Sie sich bei Sturm, Gewitter, Starkregen oder Unwetter verhalten sollten, verraten Wetterexperten, Feuerwehren und Versicherer:

Die Beaufortskala zeigt, was passiert, wenn bestimmte Windgeschwindigkeiten auftreten. Werden die prognostizierten Windstärken von 10 und 12 erreicht, drohen im Saarland schwere Sturmschäden: Bäume können entwurzelt, Dächer abgedeckt und Fahrzeuge aus der Spur geweht werden.

Aus diesem Grund rät das ARD-Wetterkompetenzteam während der Hochphase des Sturms zu Hause zu bleiben. Gefahren können vor allem von großen Bäumen ausgehen. So können Äste abgerissen werden und Bäume umkippen. Lose Gegenstände wie Mülltonnen oder Dachziegel können umherfliegen und zu Verletzungen führen. Hundehalter sollten mit ihren Vierbeinern am besten nicht im Wald spazieren gehen.

Bei einem schweren Sturm ab Windstärke 10 rät der Deutsche Automobil-Club (ADAC) dazu, kein Auto oder Motorrad mehr zu fahren. Die Fahrzeuge geraten durch den starken Wind leicht aus der Bahn. Besonders anfällig sind Fahrzeuge mit hohen Aufbauten wie Wohnmobile und Lastwagen.

Keller und tief liegende Bereiche sollten bei Überflutungsgefahr rechtzeitig vor eindringendem Wasser geschützt werden, Gullys und Abflussrinnen von Laub und Schmutz befreit werden.

