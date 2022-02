Für die kommenden Tage : Wegen Sturm: Schüler im Saarland müssen nicht in die Schule

Wegen Sturm: Schüler im Saarland müssen nicht in die Schule

Am Donnerstag und am Freitag ziehen gleich zwei Orkantiefs über Deutschland, die auch im Saarland für stürmisches Wetter sorgen könnten. Jetzt wird der Schulbesuch im Saarland freigestellt.

Schüler dürfen im Saarland die nächsten Tage zu Hause bleiben. Angesichts der aktuellen Sturmwarnung des Deutschen Wetterdienstes wird ihnen der Schulbesuch in den kommenden Tagen freigestellt. Das teilte das Bildungsministerium nach Abstimmung mit dem Innenministerium mit.

Bouillon warnt vor Starkwind – Krisenstab in St. Wendel – Feuerwehren im Saarland schalten sich zusammen

Sturm im Saarland im Live-Ticker : Bouillon warnt vor Starkwind – Krisenstab in St. Wendel – Feuerwehren im Saarland schalten sich zusammen

„Bei extremen Witterungsverhältnissen entscheiden grundsätzlich die Erziehungsberechtigten am Morgen, ob der Schulweg für ihre Kinder zumutbar ist“, teilte das Ministerium mit. Volljährige Schüler entscheiden das demnach selbst. Im Fall des Fernbleibens vom Unterricht müsse die Schule benachrichtigt werden.

Unwetterwarnung im Saarland: So verhalten Sie sich bei Sturm und Orkan richtig

Tipps von Wetterexperten : Unwetterwarnung im Saarland: So verhalten Sie sich bei Sturm und Orkan richtig

Eine solche Entscheidung werde den Eltern über die verabredeten Kommunikationswege weitergegeben. Grundsätzlich sei in diesen Fällen, sofern möglich und zumutbar, eine Notbetreuung zu gewährleisten.

Sturm im Saarland kann Orkanstärke erreichen

Das Saarland muss sich in den kommenden Tagen auf Unwetter mit Sturm und orkanartigen Böen einstellen. Bäume könnten entwurzelt und Dächer beschädigt werden, warnte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch in Offenbach. Die Meteorologen empfehlen, Aufenthalte im Freien zu vermeiden sowie Abstände zu Gebäuden, Gerüsten und Hochspannungsleitungen zu halten.