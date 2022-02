Sturm im Saarland im Live-Ticker : Landesweit mehrere Einsätze in der Nacht – Stromausfall in Marpingen

Update Saarbrücken Den gesamten Donnerstag rechnet der Deutsche Wetterdienst im Saarland mit schweren Sturmböen. Im Bergland sind auch orkanartige Böen drin. Gebietsweise wird Dauerregen erwartet. Alles Wichtige im Liveticker.

Die Menschen im Saarland müssen sich in den kommenden Tagen auf Unwetter mit Sturm und orkanartigen Böen einstellen. Bäume könnten entwurzelt und Dächer beschädigt werden, warnte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch in Offenbach. Die Meteorologen empfehlen, Aufenthalte im Freien zu vermeiden sowie Abstände zu Gebäuden, Gerüsten und Hochspannungsleitungen zu halten.

Am Donnerstag und am Freitag ziehen gleich zwei Orkantiefs über Deutschland, die auch im Saarland für stürmisches Wetter sorgen können. Schwere Sturmböen zwischen 90 und 100 km/h sind möglich. Vor allem im Bergland kann es auch orkanartige Böen zwischen 100 und 110 km/h geben. Im Laufe des Donnerstagvormittags soll sich der Wind vorübergehend abschwächen.

Dann bringt der Tagesverlauf im Tiefland schwere bis orkanartige Böen von 90 bis 100 km/h und im Hochwald und St. Wendeler Land sogar Orkanböen mit bis zu 110 km/h. Bis zum Mittag hält Dauerregen an.

Alle weiteren Informationen im Ticker:

Donnerstag, 17. Februar:

7.39 Uhr: Weitere Einsätze wegen Sturms

Polizei registriert landesweit seit der Nacht 28 Einsätze wegen des Orkantiefs im Saarland. Es bleibt bei umgestürzten Bäumen und herabgefallen Ästen. Unter anderem gab es einen Notruf an einer Grundschule in Alt-Saarbrücken. Dort drohe ebenfalls ein Baum umzukippen.

7.30 Uhr: Nach Stromausfall in Marpingen und Eft-Hellendorf, Büschdorf, Tünsdorf sowie Orscholz:

Nach Angaben des Energieversorgers VSE sind soweit wieder alle Haushalte am Netz. Seit 4.34 Uhr waren an die 1500 Haushalte betroffen. Auch in Orscholz und Nachbarorten waren 2800 Haushalte ohne Strom Von 2.55 bis 3.21 Uhr dauerte dort der Ausfall.

6.29 Uhr: Überblick über bisherige Einsätze im Landkreis St. Wendel

Feuerwehr-Pressesprecher Lukas Becker verschafft einen ersten Überblick. Demnach kam es in Nonnweiler, Namborn und Freisen wegen umgestürzter Baume und Bauzäune zu Einsätzen. Verletzte gab es nicht. Die Lagezentren des Landkreises und der Kommunen seien in der Nacht zum Donnerstag nicht aktiviert worden. Sie blieben aber in Bereitschaft.

Einsätze im Überblick:

19.51 Uhr Oberkirchen, Zum Schwimmbad: Bauzaun muss gesichert werden

23.19 Uhr L147 Kastel bis Nonnweiler: Baum auf Fahrbahn

2.37 Uhr L133 Furschweiler bis Grügelborn: Baum auf Fahrbahn

3.55 Uhr L315 Freisen bis Eitzweiler: Baum auf Fahrbahn und Bauzaun gesichert

5.45 Uhr: Zahl der Einsätze steigt, Stromausfall in Marpingen

Mittlerweile meldet die Polizei saarlandweit sturmbedingt 22 Einsätze: umgestürzte Bäume und Straßenschilder. Außerdem liegen vielerorts Mülltonnen auf den Straßen. Weiterhin glimpflich: keine Verletzten. Die Lagezentren sind in Bereitschaft. Marpingen meldet Stromausfall. Ob ein Zusammenhang mit dem Unwetter besteht, ist unklar.

4.48 Uhr: Erste sturmbedingte Einsätze

Nach Auskunft aus dem Führungs- und Lagezentrum der Polizei in Saarbrücken gab es erste Einsätze im Zusammenhang des Orkantiefs, das auch über das Saarland hinwegzieht. Um 2.34 Uhr kam der erste Notruf. Bis 4.28 Uhr registrierte die Polizei acht Einsätze. Dabei blieb es bislang bei abgerissenen Ästen und umgestürzten Bäumen. Verletzte meldeten die Ermittler nicht.

Mittwoch, 16. Februar

19.30 Uhr: Nach Videoschalte mit Krisenstäben der Landkreise

Alle Krisenstäbe der saarländischen Landkreise haben sich auf das Unwetter eingestellt. Das berichtet Dirk Schäfer vom Lagezentrum des Katastrophenschutzes im Landkreis St. Wendel nach einer Videoschaltkonferenz vom späten Nachmittag. Dabei reagierten die einzelnen Regionen abgestuft nach den unterschiedlichen Warnmeldungen. So rechnen die Meteorologen fürs nördliche Saarland mit den größten Sturmauswirkungen. Davon betroffen seien folglich die Landkreise St. Wendel und Merzig-Wadern. Hier kündigen die Warndienste erste Höhepunkte nach Mitternacht bis in die frühen Morgenstunden an. Allerdings geht Schäfer nicht davon aus, dass es eine merkliche Abschwächung bis zum Wochenende gibt. Es gebe einen ständigen Kontakt zu den Städten und Gemeinden sowie den dortigen Baubetriebshöfen. Eine Rufbereitschaft sei eingerichtet. Die Hochwassergefahr durch ergiebige Regenfälle sei aktuell nicht das Problem. Orkanböen indes könnten in den Höhenlagen für gefährliche Situationen sorgen. Die Alarmpläne seien auf die verschiedenen Landkreise und die dort erwarteten Windgeschwindigkeiten abgestimmt.

18.05 Uhr: Saarbrücker Zoo bleibt am Donnerstag zu

Wegen Windbruchgefahr bleibt der Saarbrücker Zoo am Donnerstag, 17. Februar, für Besucher geschlossen. Das hat die Landeshauptstadt Saarbrücken am Mittwoch mitgeteilt.

16.40 Uhr: Saar-Innenminister Klaus Bouillon warnt vor dem Sturm

Der Innenminister des Saarlands, Klaus Bouillon, besuchte am Nachmittag das Lagezentrum des Landkreises St. Wendel. Hier läuft die Koordinierung aller Gemeinden des Landkreises und der Einsatzkräfte vor dem Hintergrund der aktuellen Sturmwarnung. Zusammen mit Udo Recktenwald, Vorsitzender des Zweckverbandes für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung (ZRF), machte er sich ein Bild von den Vorbereitungen auf den Sturm. „Diese Starkwinde können zum einen für große Schäden an Gebäuden sorgen, aber auch für Leib und Leben sehr gefährlich werden. Es ist deshalb umso wichtiger, einige Vorkehrungen zu treffen, um sich selbst und andere nicht zu gefährden“, sagt Innenminister Klaus Bouillon, in dessen Zuständigkeit der Katastrophenschutz im Saarland fällt.

16 Uhr: Kreisfeuerwehren tauschen sich wegen Sturm aus

Um 16.30 Uhr schalten sich nach SZ-Informationen alle Kreisfeuerwehren im Saarland zusammen, um sich für den bevorstehenden Sturm zu koordinieren. Auch die Bürgermeister sind involviert. In St. Wendel indes wurde nach SZ-Informationen schon ein Krisenstab zusammengestellt.

14.55 Uhr: Schüler im Saarland müssen wegen Sturm nicht in die Schule

Schüler dürfen im Saarland die nächsten Tage zu Hause bleiben. Angesichts der aktuellen Sturmwarnung des Deutschen Wetterdienstes wird ihnen der Schulbesuch in den kommenden Tagen freigestellt. Das teilte das Bildungsministerium nach Abstimmung mit dem Innenministerium mit.

14.30 Uhr: Bei Reisen mit der Bahn gilt Kulanzregel