Sturm im Saarland im Live-Ticker : Bouillon warnt vor Starkwind – Krisenstab in St. Wendel – Feuerwehren im Saarland schalten sich zusammen

Foto: dpa/Roberto Pfeil

Saarbrücken Kommende Nacht und am Donnerstag rechnet der Deutsche Wetterdienst im Saarland mit schweren Sturmböen. Im Bergland sind auch orkanartige Böen drin. Gebietsweise wird Dauerregen erwartet. Alles Wichtige im Liveticker.

Die Menschen im Saarland müssen sich in den kommenden Tagen auf Unwetter mit Sturm und orkanartigen Böen einstellen. Bäume könnten entwurzelt und Dächer beschädigt werden, warnte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch in Offenbach. Die Meteorologen empfehlen, Aufenthalte im Freien zu vermeiden sowie Abstände zu Gebäuden, Gerüsten und Hochspannungsleitungen zu halten.

Am Donnerstag und am Freitag ziehen gleich zwei Orkantiefs über Deutschland, die auch im Saarland für stürmisches Wetter sorgen können. In der Nacht zum Donnerstag nehme der Wind rasch zu. Schwere Sturmböen zwischen 90 und 100 km/h sind möglich. Vor allem im Bergland kann es auch orkanartige Böen zwischen 100 und 110 km/h geben. Das Windmaximum werde in der zweiten Nachthälfte erreicht.

Am Morgen schwächt der Wind vorübergehend wieder ab, bevor er am Vormittag im Tiefland schwere bis orkanartige Böen von 90 bis 100 km/h und im Hochwald und Sankt Wendeler Land sogar Orkanböen mit bis zu 110 km/h bringt. Bis Donnerstagvormittag hält der Dauerregen an.

Alle weiteren Informationen im Ticker:

Mittwoch, 16. Februar

16.40 Uhr: Saar-Innenminister Klaus Bouillon warnt vor dem Sturm

Der Innenminister des Saarlands, Klaus Bouillon, besuchte am Nachmittag das Lagezentrum des Landkreises St. Wendel. Hier läuft die Koordinierung aller Gemeinden des Landkreises und der Einsatzkräfte vor dem Hintergrund der aktuellen Sturmwarnung. Zusammen mit Udo Recktenwald, Vorsitzender des Zweckverbandes für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung (ZRF), machte er sich ein Bild von den Vorbereitungen auf den Sturm. „Diese Starkwinde können zum einen für große Schäden an Gebäuden sorgen, aber auch für Leib und Leben sehr gefährlich werden. Es ist deshalb umso wichtiger, einige Vorkehrungen zu treffen, um sich selbst und andere nicht zu gefährden“, sagt Innenminister Klaus Bouillon, in dessen Zuständigkeit der Katastrophenschutz im Saarland fällt.

16 Uhr: Kreisfeuerwehren tauschen sich wegen Sturm aus

Um 16.30 Uhr schalten sich nach SZ-Informationen alle Kreisfeuerwehren im Saarland zusammen, um sich für den bevorstehenden Sturm zu koordinieren. Auch die Bürgermeister sind involviert. In St. Wendel indes wurde nach SZ-Informationen schon ein Krisenstab zusammengestellt.

14.55 Uhr: Schüler im Saarland müssen wegen Sturm nicht in die Schule

Schüler dürfen im Saarland die nächsten Tage zu Hause bleiben. Angesichts der aktuellen Sturmwarnung des Deutschen Wetterdienstes wird ihnen der Schulbesuch in den kommenden Tagen freigestellt. Das teilte das Bildungsministerium nach Abstimmung mit dem Innenministerium mit.

14.30 Uhr: Bei Reisen mit der Bahn gilt Kulanzregel