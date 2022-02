Sturm im Saarland im Live-Ticker : 36 sturmbedingte Einsätze im Saarland – Weiter Sturmböen erwartet

Ein Feuerwehrmann durchtrennt mit einer Motorsäge einen von Windböen umgeknickten Baum (Symbolbild): Auch im Saarland musste die Feuerwehr in der Nacht umgestürzte Bäume beseitigen. Foto: dpa/Axel Heimken

Update Saarbrücken Mehrere Tiefdruckgebiete sind in der Nacht über das Saarland hinweggezogen. Vielerorts knickten Bäume um. Auch am Montag bleibt das Wetter im Saarland stürmisch.

Die Serie heftiger Stürme über weiten Teilen Deutschlands ist in der Nacht weitergegangen. Sturmtief „Antonia“ sorgte erneut für schwere Sturmböen, nachdem in den vergangenen Tagen bereits durch die Orkantiefs „Ylenia“ und „Zeynep“ reihenweise Bäume umgestürzt und Gebäude beschädigt worden waren.

Alle weiteren Informationen im Ticker:

Montag, 21. Februar:

7.55 Uhr 36 Einsätze im Saarland

In der Nacht gab es 36 sturmbedingte Einsätze, wie die Polizei am Montag der Saarbrücker Zeitung mitteilte. Es handelte sich dabei überwiegend um umgestürzte Bäume. Verletzt wurde offenbar niemand. Zudem habe es wohl einen Blitzeinschlag gegeben, der zu einem Brand geführt haben soll. Dies müsse allerdings noch überprüft werden. Mehr zu dem Brand lesen Sie hier.

7.08 Uhr: Wetterdienst warnt weiter vor Sturmböen

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt auch am Montag vor Stürmböen im Saarland. Im Laufe des Tages soll der Wind allerdings nachlassen. „Die Sturmlage müssen wir bis zum Montag noch durchstehen“, hatte ein DWD-Meteorologe in Offenbach am Sonntag vorhergesagt. Erst ab dem Abend beruhige sich das Wetter. „Der Wind wird die Woche aber weiter Thema bleiben“, erklärte er. „Allerdings wird das eine ganz andere Hausnummer als das, was wir in diesen Tagen erleben.“

Am Montag wird es zudem regnerisch. Oberhalb von 500 Metern kann der Regen in Schnee übergehen. Die Tageshöchsttemperatur liegt bei sieben bis zehn Grad Celsius. Nachts gehen die Temperaturen runter auf den Gefrierpunkt. Der Wind soll sich bis dahin aber abgeschwächt haben.

7 Uhr: Feuerwehreinsätze in St. Wendel

Die Feuerwehr in St. Wendel ist am Sonntagabend und in der Nacht auf Montag zu mehreren Einsätzen wegen umgestürzter Bäume ausgerückt, teilt der Landkreis mit. So mussten die Einsatzkräfte Bäume im Wurzelbacher Weg in St. Wendel, auf der Lebacher Straße in Winterbach, auf der L133 bei Furschweiler und auf der L307 bei Saal entfernen.

Es ist möglich, dass aufgrund der aufgeweichten Böden weitere Bäume, auch in den nächsten Tagen, bei geringeren Winden umstürzen. Es ist Vorsicht geboten und Wälder sollten vermieden werden.

Sonntag, 20. Februar

19.37 Uhr: Folgenreiches Sturmwochenende - Mehrere Tote und Millionenschäden

Sturm und kein Ende: Nach „Ylenia“ hat zum Wochenende das Orkantief „Zeynep“ tödliche Unfälle und Millionenschäden verursacht. Und mit „Antonia“ drohte in der Nacht auf diesen Montag ein weiteres Sturmtief. Anhaltend gestört blieb vor allem im Norden und Nordosten Deutschlands der Bahnverkehr.

Beim Durchzug von „Zeynep“ und „Ylenia“ waren mindestens sechs Menschen bei Unfällen in Deutschland gestorben. Die beiden Orkantiefs dürften die Versicherer nach ersten Schätzungen mehr als 1,4 Milliarden Euro kosten. „Zeynep“ habe versicherte Schäden von über 900 Millionen Euro verursacht, teilte die auf Versicherungsmathematik spezialisierte Unternehmensberatung Meyerthole Siems Kohlruss (MSK) in Köln mit. Es sei der intensivste Sturm seit „Kyrill“ im Jahr 2007 gewesen. Die versicherten Schäden des Sturms „Ylenia“ schätzte das Unternehmen auf 500 Millionen Euro.

Angesichts erheblicher Schäden müssen sich Bahnreisende zum Wochenstart auf erhebliche Beeinträchtigungen einstellen. Insbesondere auch mit Blick auf das bis Montagmorgen vorhergesagte Sturmtief „Antonia“ bat die Deutsche Bahn (DB) ihre Fahrgäste, sich zu informieren, ob die geplante Fahrt möglich ist.

17.45 Uhr DWD: „Müssen Sturmlage bis Montag noch durchstehen“

„Die Sturmlage müssen wir bis zum Montag noch durchstehen“, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach. Nach Orkan „Zeynep“ schickt Sturmtief „Antonia“ bereits eine Kaltfront voraus: Der Wind frischt auf und kann besonders in der Nacht zum Montag noch mal für zum Teil gefährliche Böen sorgen. Erst ab dem Abend beruhige sich das Wetter.

In der Nacht und am Morgen (22.00 Uhr bis 9.00 Uhr) könne es in Teilen der Bundesländer Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Thüringen, Sachsen, Baden-Württemberg, Bayern und Mecklenburg-Vorpommern orkanartige Böen in Verbindung mit Schauern und einzelne Gewittern geben, warnte der DWD am Sonntagnachmittag. Es müsse mit entwurzelten Bäume, herabstürzenden Dachziegeln und örtlichen Blitzschäden gerechnet werden.

16.11 Uhr Weiter Warnung vor Unwettern im Saarland und in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Auch für die Saarländer und Rheinland-Pfälzer ist das stürmische Wetter noch nicht vorbei. Bis zum Montag gibt es starke bis stürmische Böen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Dazu regne es besonders im nördlichen Bergland kräftig. Insbesondere in der Nacht zum Montag sei mit starken Schauern und einzelnen Gewittern in Verbindung mit teilweise schweren Sturmböen zu rechnen. Der DWD gab eine Unwetterwarnung für beide Länder für Lagen ab einer Höhe von 600 Metern heraus. Es könne entwurzelte Bäume, beschädigte Dächer und herabstürzende Gegenstände geben. Am Montag regne es weiterhin, oberhalb von 400 Metern sei mit Schnee oder Schneeschauern zu rechnen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen sieben und zehn Grad. Am Dienstag sind im Bergland nur noch vereinzelte Sturmböen möglich, so der DWD.

12.17 Uhr: Der Wind nimmt wieder zu

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für die Nacht zu Montag vor erneutem Unwetter gewarnt. Am Abend nimmt der Wind demnach aus Westen her zu. Es kommt zu Sturmböen mit 85 km/h und schweren Sturmböen mit um die 95 km/h. Auch einzelne Orkanböen (105 km/h) sind möglich. Der Wetterdienst warnt zudem auch vor kräftigen Regenschauern und Gewittern.

Mit der Kaltfront, die über das Saarland hinwegzieht sinkt zudem die Schneefallgrenze. Im Bergland kann Neuschnee fallen. Es besteht zudem Glättegefahr.

8.07 Uhr: Ruhige Nacht im Saarland

Wie die Führungs- und Lagezentrale der saarländischen Polizei auf SZ-Anfrage am Sonntagmorgen mitteilte, gab es für die saarländischen Einsatzkräfte in der Nacht von Samstag auf Sonntag keine wetterbedingten Einsätze. Im Vergleich zu den Vortagen ist also etwas Ruhe eingekehrt.

Samstag, 19. Februar

20.19 Uhr: Mindestens drei Menschen starben wegen des Sturms

Orkantief „Zeynep“ hat zum Start ins Wochenende für Sturmfluten, Straßenunfälle und Ausfälle im Bahnverkehr gesorgt. Mindestens drei Menschen starben wegen des Sturms. Die Feuerwehren zählten Tausende Einsätze, meist wegen umgestürzter Bäume, umherfliegender Gegenstände oder beschädigter Gebäude - allein in Nordrhein-Westfalen rückten sie bis Samstagmittag zu über 12 000 Einsätzen aus.Nach einer ersten Schätzung verursachte „Zeynep“ versicherte Schäden von über 900 Millionen Euro. Der Sturm sei der intensivste seit „Kyrill“ im Jahr 2007 gewesen, teilte die auf Versicherungsmathematik spezialisierte Unternehmensberatung Meyerthole Siems Kohlruss (MSK) mit.

17.45 Uhr: Saarland und Rheinland-Pfalz überstehen Orkantief „Zeynep“ vergleichsweise glimpflich

Orkantief „Zeynep“ hat in Rheinland-Pfalz und dem Saarland seine Spuren hinterlassen - doch beide Länder haben die Sturmnacht vergleichsweise glimpflich überstanden. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) von heute sorgten das Tief und eine vorausziehende Kaltfront vor allem in der Pfalz für Orkanböen. Im Weinbiet bei Neustadt an der Weinstraße wurden Windgeschwindigkeiten von bis zu 139 Stundenkilometer gemessen. Bei Dörrmoschel in der Nordpfalz registrierte der DWD eine Böe mit einer Geschwindigkeit von 109 Stundenkilometern. Ab 118 Stundenkilometer sprechen Meteorologen von einer Orkanböe.

13.30 Uhr: Sturmtief „Antonia“ im Anmarsch – es bleibt stürmisch mit viel Regen

Auch wenn Orkantief „Zeynep“ abgezogen ist - es bleibt weiterhin stürmisch im Saarland. Ursache dafür ist nach Angaben des DWD Sturmtief „Antonia“, dessen Ausläufer schon am Sonntag spürbar werden. Dieses Tief sorgt nicht nur für kräftigen Wind, sondern bringt auch jede Menge Regen. „Ein richtiger Couchtag wird das“, sagte ein DWD-Meteorologe am Samstag in Offenbach.

Demnach kann der Regen am Sonntag in vielen Regionen auch länger anhalten. In der Nacht zum Montag geht er dann oberhalb von 400 bis 600 Metern in Schnee über. Für das Bergland sagte der DWD erneut schwere Stumböen und orkanartige Böen voraus. Erst in der Nacht zum Dienstag klingen die Niederschläge den Angaben zufolge ab und auch der Wind lässt allmählich nach.

12.48 Uhr: Völklinger Rathaus-Turmspitze kann endlich entfernt werden

Die Spezialisten aus Trier rückten gegen 10.30 Uhr mit zwei Schwerlastkränen an und kamen schnell voran. Ein Kran sicherte die Metallspitze. Dann schnitten Arbeiter aus dem Korb eines zweiten Krans heraus das Blechband durch. Ohne Zwischenfälle konnte die Sperrung dann aufgehoben werden. Die Stadt will die Turmspitze reparieren, kündigte Bürgermeister Sellen an.

9.58 Uhr: Einsatzkräfte scheitern erneut an Völklinger Rathaus-Turmspitze

Die Werkfeuerwehr Bosch, die ihren Teleskop-Hubsteiger in der Nacht wegen des Sturms nicht voll ausfahren konnte, versuchte es am Samstag nochmal. Wehrführer Herbert Broy: „Es fehlten dann aber doch noch drei Meter. Wir kamen an die Spitze nicht heran.“ Die Straßen und Gehwege am Alten Rathaus blieben gesperrt, ein Kranunternehmen in Trier wurde gerufen. Es wird im Laufe des Samstags mit schwerem Gerät anrücken. Die Absperrung der Völklinger Innenstadt bleibt daher auch am Samstag noch bis mindestens in den Mittag bestehen.

9.40 Uhr: Keine weiteren Einsätze in der Nacht auf Samstag – Turmspitze in Völklingen nicht abgestürzt

In der Nacht auf Samstag gab es laut Führungs- und Lagezentrale der Polizei keine weiteren sturmbedingten Einsätze. Doch der Einsatz am Alten Rathaus in Völklingen dauert noch an. Hier war die schwere, massive Metallspitze auf dem Turm des Rathauses gebrochen und drohte abzustürzen. Wegen des starken Windes konnten die Einsatzkräfte die Spitze nicht erreichen, um sie zu sichern oder zu entfernen. Darum blieb über Nacht die Umgebung des Alten Rathauses aus Sicherheitsgründen gesperrt. Die Spitze hat die stürmische Nacht glücklicherweise überstanden; heute wird ein neuer Versuch gestartet, sie zu sichern oder vom Dach zu entfernen.

9.30 Uhr: DWD hebt Warnung vor Orkanböen auf

Der DWD hat am Samstagmorgen alle Warnungen vor Orkanböen aufgehoben. Es werde aber weiterhin vor Sturmböen und schweren Sturmböen in der Nordhälfte Deutschlands gewarnt, teilte der DWD mit.

Nach Angaben des DWD zieht ein Orkantief über die Ostsee ostwärts ab. Im Tagesverlauf soll sich das Wetter beruhigen: Gebietsweise kommt es noch zu starken Böen um 55 Kilometer pro Stunde, vereinzelt sind Sturmböen bis zu 80 Kilometer pro Stunde möglich. Am Abend soll jedoch von Wesen ein weiteres Tief aufziehen, dann kommt es wieder verbreitet zu stürmischen Böen zwischen 60 und 75 Kilometern pro Stunde.

Freitag, 18. Februar

20.55 Uhr: Einsatz am Alten Rathaus in Völklingen wegen Gefährdung der Einsatzkräfte abgebrochen

Letztlich musste der Einsatz in etwa 42 Metern Höhe am Alten Rathaus in Völklingen am Freitag abgebrochen werden. Auch die angeforderten Spezialfahrzeuge der Werkfeuerwehren von Saarstahl und Bosch konnten die Spitze wegen des starken Windes nicht erreichen, wie ein Sprecher der Führungs- und Lagezentrale auf SZ-Anfrage mitteilt. „Die Gefahr für die Einsatzkräfte ist einfach viel zu groß.“

Am frühen Samstagmorgen, „wenn der Wind hoffentlich nachgelassen hat“, will die Feuerwehr es erneut versuchen. Bis dahin bleibt die Umgebung des Alten Rathauses in der Völklinger Innenstadt weiter gesperrt, da immer noch die Gefahr besteht, dass die zwei Meter lange Metallspitze in der Nacht herabstürzt.

19.40 Uhr: Spitze des Alten Rathauses in Völklingen gesichert – nun soll sie entfernt werden

Die Situation in Völklingen ist weitestgehend unter Kontrolle, teilt die Führungs- und Lagezentrale der Polizei mit. „Die Situation ist soweit gesichert“, sagt eine Sprecherin. Doch der Einsatz dauert an, denn es gibt noch ein Problem: Die Spitze des Alten Rathauses soll nun vorerst entfernt werden, damit sie nicht doch noch gefährlich wird – aber man weiß nicht, wie. „Wir suchen momentan nach Spezialisten, die bei der Wetterlage in der Höhe arbeiten können“, erklärt die Sprecherin. „So hoch kommt kein Leiterwagen.“

In der Zwischenzeit habe es kaum neue Polizeieinsätze im Zusammenhang mit dem Sturm gegeben. „Die Welle an Einsätzen ist so abrupt geendet wie sie begonnen hat.“