Vergleich deutscher Landkreise ÖPNV-Anbindung im Saarland – Dieser Landkreis schneidet am schlechtesten ab

Welche deutsche Stadt hat den besten öffentlichen Nahverkehr? Wo kann man aufs Auto verzichten? Mit diesen Fragen hat sich eine Studie des Softwareunternehmens Ioki, einer Tochter der Deutschen Bahn, beschäftigt. Herausgekommen ist ein Ranking, das vergleicht, in welchen Städten und Landkreisen in Deutschland Busse und Bahnen am zuverlässigsten fahren. Wir haben uns angeschaut, wie das Saarland dabei abgeschnitten hat.