Neue Hochschulstudie : Duales Studium ist im Saarland beliebt – aber mit weit weniger Verdienst als im Bundesschnitt

Duales Studium: In keinem anderen Bundesland höhere Nachfrage als im Saarland. (Symbolbild) Foto: dpa-tmn/Felix Kästle

Saarbrücken In keinem anderen Bundesland interessieren sich so viele Menschen für ein duales Studium wie hier. Aber Saar-Unternehmen zahlen dafür schlechter als im deutschlandweiten Durchschnitt. Was die neue Studie noch an Details bekannt gibt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Beim dualen Studium ist das Saarland der Spitzenreiter in der Bundesrepublik. Der Anteil dieser Studierenden liegt bei 29,6 Prozent und damit so hoch wie in keinem anderen Bundesland, wie sich aus einer am Mittwoch, 20. April, vorgestellten Studie des Centrums für Hochschulentwicklung (CHD) und des Forschungsinstituts Betriebliche Bildung (f-bb) ergibt.

Wie es darin heißt, machen bundesweit die Menschen in einem dualen Studium lediglich 4,2 Prozent aller Studierenden aus.

Im vergangenen Jahr bewarben sich auf jeden dualen Studienplatz im Saarland im Schnitt 15 Menschen. Insgesamt gibt es im Land 29 duale Studienangebote, vor allem in den Gesundheitswissenschaften. Dies entspricht einem Anteil von zehn Prozent am gesamten Studienangebot des Landes.