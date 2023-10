Lebenshaltungskosten im Vergleich In diesem Saar-Landkreis lebt es sich am günstigsten – Regionalverband Saarbrücken am teuersten (mit Grafik)

Überträgt man die ermittelten Studienergebnisse für das Saarland ungefähr in die Nord-Ost-Süd-West-Ausrichtung Deutschlands, so ergibt sich ein recht ähnliches Bild. Im Landesvergleich sind die Lebenshaltungskosten im Regionalverband, also im Süden des Saarlands, am höchsten. Bundesweit liegt der Regionalverband auf Platz 185 unter den teuersten Kreisen. Mit einem Preisindex von 97,7 ist das Leben und Wohnen in und um Saarbrücken aber noch immer 2,3 Prozent günstiger, als im Bundesdurchschnitt. Am niedrigsten hingegen sind die Kosten für Wohnen und Lebensmittel im östlich gelegenen Landkreis Neunkirchen. Hier beläuft sich der Preisindex auf 94,5, was 5,5 Prozent weniger Kosten als im Bundesdurchschnitt sind. Im Ranking der günstigsten Kreise belegt Neunkirchen den 104. Platz.