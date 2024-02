TK-Ernährungsstudie Milch, Bier oder Kaffee — so ernähren sich die Saarländer

Saarbrücken · Die Bewohner des Saarlandes legen großen Wert auf Geschmack in ihrer Ernährung, so die neueste Ernährungsstudie „Iss was, Deutschland!“ der Techniker-Krankenkasse. In der Studie überraschen einige Erkenntnisse.

22.02.2024 , 08:46 Uhr

Die neue Ernährungsstudie der Techniker-Krankenkasse zeigt dass Saarländern leckeres Essen besonders wichtig ist. Doch statt zu Gesundem wird auch oft zu Fast Food gegriffen. Foto: dpa-tmn/Christin Klose