Alles unter einem Dach : Saarland hat neues Studierendenwerk

Mit dem Studentenwerk Saarland hat die letzte Einrichtung seiner Art in Deutschland, die noch als Verein geführt wurde, seine Arbeit beendet. Das neue Studierendenwerk Saarland führt seine Arbeit fort.

(byl) An den Hochschulen des Saarlands endet in diesen Tagen eine Ära. Das Studentenwerk Saarland, das als die letzte Einrichtung seiner Art in Deutschland noch als ein gemeinnütziger Verein organisiert war, wird in eine Anstalt des öffentlichen Rechts umgewandelt. Die Studentenwerk-Vereine im Saarland waren ursprünglich für ihre jeweiligen Hochschulen zuständig. Das neu geschaffene Studierendenwerk Saarland organisiert die wirtschaftliche und soziale Betreuung sämtlicher 25000 Studenten aller staatlichen Hochschulen im Saarland.