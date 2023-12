Wieder Blackout Nur einen Tag später wieder – erneut Stromausfall in Saarbrücken

Letztlich soll die Stromversorgung um 9.15 Uhr komplett gestanden haben. Nach Reimanns Angaben hatten rund 450 Haushalte in der Zwischenzeit keine Elektrizität. Während am Vortag ein größeres Gebiet in der Landeshauptstadt von einem ähnlichen Vorfall betroffen war, soll es diesmal nur im Stadtteil Gersweiler dazu gekommen sein. Außerdem beschränkte sich der Ausfall auf dieses dort eng einzugrenzende Gebiet: Berg-, Kirch- und Krughütterstraße sowie den Nebenstraßen wie Feld- und Karlstraße. Die Stadtwerke korrigierten unterdessen eine frühere Angabe: So war der Kobenhüttenweg im Stadtteil Rotenbühl nicht betroffen.