Brand in Umspannanlage : Stromausfall in Saarbrücken: Menschen stecken in Fahrstühlen fest – Feuerwehr ist im Einsatz (mit Bildergalerie)

Stromausfall in Saarbrücken: Menschen stecken in Fahrstühlen fest – Feuerwehr ist im Einsatz (mit Bildergalerie)

Update Saarbrücken In Saarbrücken kommt es in einigen Bezirken zurzeit zum Stromausfall. Auslöser ist ein Brand. Zurzeit sind Helfer im Einsatz.

Auf dem Eschberg, in St. Arnual und in Brebach sind Menschen seit 7.45 Uhr am Dienstag, 28. September, ohne Elektrizität. Die Ursache soll ein Brand in einem Umspannwerk sein.