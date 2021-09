Nach Brand in Umspannanlage : Stromausfall in Saarbrücken – Haushalte wieder mit Elektrizität versorgt – Saarbasar noch nicht am Netz (mit Bildergalerie)

Stromausfall in Saarbrücken – Haushalte wieder mit Elektrizität versorgt – Saarbasar noch nicht am Netz (mit Bildergalerie)

Update Saarbrücken Nach dem großen Stromausfall vom Dienstagvormittag kehrt die Elektrizität nach und nach in die Leitungen der betroffenen Saarbrücker Haushalte zurück. Zurzeit läuft die Suche nach dem Auslöser für den Brand, der zu dem Blackout geführt hatte.

Auf dem Eschberg, in St. Arnual, St. Johann und in Brebach waren Menschen seit 7.45 Uhr am Dienstag, 28. September, ohne Elektrizität. Die Ursache war nach Angaben einer Stadtwerke-Sprecherin ein Brand in einem Umspannwerk am Eschberg.