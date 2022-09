Städtebund warnt vor Blackouts : Stromausfall: Diese Vorräte sollten Saarländer immer im Haus haben

Saarbrücken/Berlin Angesicht der Energiekrise hat der Städtebund vor Stromausfällen gewarnt. Bürger sollten Not-Vorräte für den Ernstfall im Haus haben. Was das Innenministerium konkret rät.

Von Niklas Folz und Deutsche Presse-Agentur GmbH dpa

Die Energiekrise hat Deutschland weiter fest im Griff. Angesichts der aktuellen Situation hat der Deutsche Städte- und Gemeindebund in der letzten Woche in der „Welt am Sonntag“ gewarnt, dass es auch in Deutschland zu flächendeckenden Stromausfällen kommen könnte. „Die Gefahr eines Blackouts ist gegeben“, sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg. Auf derartige Krisensituationen müsse man sich in Zukunft besser vorbereiten. Eine konkrete Gefahr sei eine Überlastung des Stromnetzes, etwa wenn 650 000 in diesem Jahr verkaufte Heizlüfter ans Netz gehen, warnt Landsberg weiter.

Deutschland sei auch für mögliche feindliche Hackerangriffe ungenügend gerüstet. Bürger sollten daher die Empfehlungen des Bundes zum Katastrophenschutz ernst nehmen und Wasser sowie Lebensmittel vorrätig im Haus haben. Aber was empfiehlt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) konkret?

Auf welche Vorräte es im Katastrophenfall ankommt

Deutschland ist grundsätzlich gut vorbereitet auf den Umgang mit Katastrophen, schreibt das BBK in seinem Ratgeber für Notfallvorsorge. Dennoch gibt es einige Dinge, die jeder persönlich tun kann, um besser auf mögliche Katastrophen vorbereitet zu sein. Sehr wichtig dabei: Schon in guten Zeiten Lebensmittel und Getränke für schlechte Zeiten vorrätig anlegen. Das heißt laut BBK nicht, dass die Menschen Massen an Nahrung anhäufen müssen. Vielmehr sollte das Nötigste gekauft werden, um einige Tage problemlos überbrücken zu können.

Aber was sollte man genau auf Vorrat haben? Die folgende Checkliste listet den Grundvorrat auf, den eine Person für zehn Tage haben sollte. Ihre individuelle Checkliste können Sie sich online bei der BBK anlegen.

Getreideprodukte (Kartoffeln, Reis, Nudeln, Brot): 3,5 Kilo

Gemüse (Bohnen, Möhren, Mais und anderes Gemüse, das in Konserven erhältlich ist): 4 Kilo

Obst, Nüsse (Kirschen, Mandarinen, Ananas und anderes Konserven-Obst): 2,5 Kilo

Getränke: 20 Liter, mindestens zwei Liter pro Person am Tag

Milch und Milchprodukte: 2,5 Kilo

Fleisch, Fisch, Eier und Ersatzprodukte (Produkte in Konserven wie Thunfisch, Corned Beef oder Würste bevorzugt): 1,5 Kilo

Fette, Öle: 357 Gramm

Sonstiges: Produkte wie Zucker, Marmelade, Schokolade und Fertiggerichte können je nach Lust ebenfalls gelagert werden

Was rät das saarländische Innenministerium?

Das Innenministerium im Saarland verweist auf Anfrage ebenfalls auf die Hinweise des BBK. Neben den Tipps zu Lebensmittelvorräten inkludieren diese auch Ratschläge zur Hygiene. Diese müsse auch bei lang andauernden Ausfällen der Wasserversorgung sichergestellt sein. Daher rät das BBK bei Ausfällen Wasser in größeren Gefäßen wie Badewannen, Waschbecken, Eimern oder Töpfen zu sammeln. Auch das Wasser für die Toilettenspülung dürfe nicht vergessen werden. Um die Hygiene sicherzustellen, sollte man deshalb auch Seife, Waschmittel, Zahnpasta, Feuchttücher und Toilettenpapier vorrätig haben.

Weil auch die gesamte Energie in einem Katastrophenfall ausfallen könnte, rät das BBK auch zu einem Vorrat an Kerzen, Taschenlampen, Batterien, Streichhölzern und Feuerzeugen. Für Kamine und Öfen sollte ein Vorrat an Kohle, Briketts oder Holz im Haus gelagert sein. Auch eine gute ausgestattete Hausapotheke sollte in jedem Haus vorhanden sein.

Wie realistisch sind großflächige Stromausfälle?

Vor dem massenhaften Einsatz von Heizlüftern hatten vor dem Städtebund auch bereits Experten aus dem Saarland gewarnt. Der Verband der Energie- und Wasserwirtschaft des Saarlandes (VEW Saar) appellierte an Privathaushalte alles zu vermeiden, was die Stromnetze durch unkontrollierbare Zusatzbelastungen gefährden und zu Stromausfällen führen könnte. Der VEW Saar appellierte an die Saar-Haushalte auch jetzt schon Energie einzusparen, damit man gut durch den Herbst und Winter kommen könnte.

Die Bundesregierung hat zuletzt bereits einen Stromnetz-Stresstest durchgeführt und kam zu dem Ergebnis, „dass stundenweise krisenhafte Situationen im Stromsystem im Winter 22/23 zwar sehr unwahrscheinlich sind, aktuell aber nicht vollständig ausgeschlossen werden können“. Bei dem Test wurde ein extremes Szenario getestet, in dem wegen Gasmangels ein Viertel bis die Hälfte der Gaskraftwerke in Süddeutschland ausfallen, zugleich anhaltendes Niedrigwasser den Nachschub für Kohlekraftwerke ausbremst, französische Atomkraftwerke weiter außer Betrieb sind und viele Heizlüfter gleichzeitig genutzt werden.

Experten halten das Stromnetz in Deutschland allerdings für gut gewappnet. Die Angst sei zum großen Teil „Panikmache“, kritisierte Energieexperte Christoph Maurer vom Beratungsunternehmen Consentec gegenüber dem Fernsehsender n-tv zuletzt. Auch der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages, Helmut Dedy, warnte vor Panik und appellierte stattdessen an gemeinsame Kraftanstrengungen. In den Städten wolle man jetzt rund 20 Prozent Gas einsparen, sagte Dedy der „Rheinischen Post“. So werde man gute Chancen haben, ohne Blackout durch den Winter zu kommen. Für die Zukunft müsse man aber auch Vorsorge betreiben; Notstrom-Reserven in Deutschland seien notwendig.

(dpa)