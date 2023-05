Viele Gründe für die Gefährdung Die Streuobstwiesen – ein wichtiges Kulturgut ist in Gefahr

Die Bewirtschaftung von Streuobstwiesen durch die Obst- und Gartenbauvereine hat in unserer Region eine sehr lange und wichtige Tradition. Sie prägen, vor allem in der Blütezeit, das Landschaftsbild mit. Die ökologische Bedeutung der Obstwiesen für unsere Region und ihr kulturhistorischer Wert sind sehr groß und trotzdem haben die Streuobstwiesen in der Vergangenheit an Stellenwert verloren und die Pflege wurde vernachlässigt.