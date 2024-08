„Klimaschädliche Parolen der Autolobbyisten“ Verkehrsclub Saar fordert Mitglieder des Netzwerks Autoregion zum Austritt auf

Armin Gehl, Geschäftsführer von Autoregion, hatte den sogenannten „Biodiesel“ der SZ gegenüber gelobt und Umweltministerin Petra Berg (SPD) aufgefordert, sich für die weitere Verbreitung des Kraftstoffs einzusetzen. Laut Angaben des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr erzeugt der Biodiesel, der hauptsächlich aus Pflanzenölen gewonnen wird, rund 90 Prozent weniger CO 2 als fossiler Diesel. Klima- und Natur-Organisationen, Wissenschaftler und auch das Umweltbundesamt sehen in dem Kraftstoff, der erst seit Ende Mai an deutschen Tankstellen erhältlich ist, eine Greenwashing-Kampagne.