Sauer auf Kassenärztliche Vereinigung Streit um Bereitschaftsdienst in Neunkirchen – Diakonie-Klinikum wehrt sich

In einer Stellungnahme erklärt die Kreuznacher Diakonie, im Juli habe die KVS den Kooperationsvertrag zur Bereitschaftsdienstpraxis am Diakonie-Klinikum gekündigt und mitgeteilt, dass zum 1. April 2025 der Bereitschaftsdienst an den Standort Kohlhof umgesiedelt werden solle. Da die Diakonie im Vorfeld in die Entscheidungsfindung der KVS nicht einbezogen worden sei, habe sie nicht rechtzeitig reagieren und ihre Bedenken zu diesem Plan nicht äußern können.