Auswirkungen auf Bahn im Saarland : Streik in Frankreich – Saarbahn und Fernzüge nach Paris stoppen an der Grenze

Streik in Frankreich lässt die Saarbahn vor der Grenze nach Saargemünd stoppen. (Archivaufnahme) Foto: BeckerBredel

Saarbrückn Der Ärger über die Regierungspläne in Paris über ein höheres Renteneinstiegsalter wirkt sich abermals aufs Saarland aus. Wegen eines neuerlichen Streiks in Frankreich stehen heute ICE, TGV und Saarbahn an der Grenze still.

Erneut legt ein Generalstreik in Frankreich den grenzüberschreitenden Schienenverkehr lahm. Davon sind auch Kunden abermals im Saarland betroffen.

So sind am heutigen Dienstag, 7. März, alle Verbindungen zwischen Saarbrücken und Lothringen gekappt. Das ist den aktualisierten Fahrplänen der deutschen und französischen Transportunternehmen zu entnehmen, die international unterwegs sind.

Diese Verbindungen zwischen dem Saarland und Frankreich sind gekappt

Was das im Detail für Passagiere zwischen dem Saarland und Lothringen bedeutet:

Im Nahverkehr endet die Strecke bei der Saarbahn bereits am letzten Haltepunkt auf deutscher Seite in Rilchingen-Hanweiler. Die übliche Endstation Saargemünd in Lothringen wird nicht angefahren.

endet die Strecke bei der Saarbahn bereits am letzten Haltepunkt auf deutscher Seite in Rilchingen-Hanweiler. Die übliche Endstation Saargemünd in Lothringen wird nicht angefahren. Wer auf die Direktverbindung nach Paris gesetzt hat, muss ebenso umplanen. Der TGV, Schnellzug der französischen Staatsbahngesellschaft SNCF, sowie ihr deutsches Gegenstück ICE verkehren heute nicht auf der Strecke. All diese Verbindungen sind gestrichen.

Von dem landesweiten Ausstand sind auch die Regionalzüge betroffen. Die Gewerkschaften in Frankreich gehen davon aus, dass so gut wie keine Bahn unterwegs sein wird. So ist auch der Umstieg auf eine Alternativstrecke in die französische Hauptstadt mit vielen Risiken behaftet, das Ziel zu erreichen.

Darum geht es beim Streik in Frankreich

Bereits wiederholt war es in den vergangenen Wochen zu Einschränkungen im grenzüberschreitenden öffentlichen Personenverkehr gekommen. Auslöser dafür sind die Pläne der Regierung in Paris, das Renteneinstiegsalter anzuheben. Demnach soll es von bislang 62 auf 64 Jahre steigen. Gewerkschaften kündigten erbitterten Widerstand an.