Gegen Rentenpläne Erneuter Streik bremst Schnellzug von Saarbrücken nach Paris aus

Bereits an den Vortagen war es zu massiven Einschränkungen gekommen. Wegen der Pläne, das Renteneinstiegsalter in Frankreich von bislang 62 auf 64 Jahre heraufzusetzen, kommt es zu Widerständen, die alle gesellschaftlichen Bereiche betreffen. Seit Monaten dauern die Proteste an, die das öffentliche Leben in weiteren Teilen immer wieder lahmlegen.