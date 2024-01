Nahverkehr im Saarland steht still Bei Streik der Busfahrer einfach nicht zur Arbeit? Das müssen Pendler jetzt wissen

Das hat noch weitere Konsequenzen: So muss sich der Angestellte rechtzeitig darum kümmern, pünktlich auf Arbeit zu erscheinen. Der Mitarbeiter muss sich folglich Alternativen wie in diesem Fall zum Bus suchen. Wenn die Wahl aufs Auto fällt und damit der Pendler in einen Stau gerät, ist das keine höhere Gewalt, die beim Arbeitgeber für eine Lohnfortzahlung geltend gemacht werden kann.