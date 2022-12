Französische Staatsbahn : Streik bei der SNCF: Das sind die Auswirkungen auf den Saarbahn-Verkehr

Die französische Eisenbahngesellschaft SNCF streikt wieder. Das hat auch Auswirkungen auf den saarländischen öffentlichen Nahverkehr. Die Saarbahnlinie S1 ist betroffen.

Saarbahn-Verkehr ist vom französischen Bahn-Streik betroffen

Die Saarbahn-Linie S1 ist ebenfalls vom Streik betroffen, wie die Stadtwerke Saarbrücken am Donnerstagnachmittag mitteilen. Der Streik betrifft im Saarland am Samstag, 17. Dezember, ab 13 Uhr bis voraussichtlich 21 Uhr, den Saarbahn-Verkehr von und nach Saargemünd. In diesem Zeitraum enden und beginnen die Fahrten in Hanweiler-Bad Rilchingen.Die erste Saarbahn nach dem voraussichtlichen Streikende erreicht Saargemünd um 22.10 Uhr.