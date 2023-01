Wann kommen Briefe und Pakete an? : Post-Mitarbeiter streiken – Verdi: Das sind die Folgen fürs Saarland

Saarbrücken/Berlin Bundesweit sind die Beschäftigten der Brief- und Paketzentren gestern in den Warnstreik getreten. Die Gewerkschaft Verdi rechnet mit großen Auswirkungen.

Millionen Bundesbürger müssen sich darauf einstellen, dass in den kommenden Tagen Briefe und Pakete mit Verspätung kommen. Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten in allen Brief- und Paketzentren der Deutschen Post bundesweit Warnstreiks aufgerufen, nachdem die zweite Runde der Tarifverhandlungen für die rund 160 000 Postbeschäftigten ohne Ergebnis zu Ende ging. Die Warnstreiks begannen am Donnerstagnachmittag und sollen den ganzen Freitag andauern, so Verdi.

Verdi: Massive Ausfälle im Saarland bei Briefen und Paketen

Bestreikt wird im Saarland das Briefverteilzentrum Saarbrücken. Gleichzeitig gehen auch in den Paketzentren Saulheim und Speyer in Rheinland-Pfalz die Beschäftigten in den Arbeitskampf. Von dort aus werden sonst Pakete ins Saarland zugestellt. „Wir rechnen damit, dass etliche Haushalte im Saarland in den kommenden Tagen weder Briefe noch Pakete zugestellt bekommen werden“, so Tanja Lauer, Landesfachbereichsleiterin Postdienste Speditionen und Logistik bei der Gewerkschaft Verdi. Die Deutsche Post wollte sich dagegen am Donnerstagabend noch nicht zu den Auswirkungen der Warnstreiks im Saarland äußern. Dazu habe man aktuell noch keine Informationen, so ein Sprecher.