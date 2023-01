Wieder Streik bei SNCF : Ausfälle bei der Saarbahn zwischen Saarbrücken und Saargemünd

Streik bei der SNCF in Frankreich wirkt sich auf die Saarbahn aus. Foto: Iris Maria Maurer

Saarbrücken Beschäftigte der Staatsbahn SNCF in Frankreich legen am Donnerstag die Arbeit nieder. Von dem Streik ist auch die Saarbahn betroffen. Wann es zu Ausfällen bei den Verbindungen kommt.

Erneut kommt es in Frankreich zum Streik bei der SNCF. Dieser Ausstand bei der Staatsbahn wirkt sich auf den grenzüberschreitenden Verkehr der Saarbahn und damit auch auf Kunden im Saarland aus.

Darum wird es am Donnerstag, 19. Januar, zu Ausfällen kommen. Wie ein Sprecher des Unternehmens Saarbahn mitteilt, sind Verbindungen zwischen Saarbrücken und Saargemünd betroffen.

Wann die Saarbahn zwischen Saarbrücken und Saargemünd stillsteht

So sollen zwischen 13 und 21 Uhr keine Saarbahn-Züge zwischen beiden Städten verkehren. Endstation ist in dieser Zeit Hanweiler-Bad Rilchingen. Laut Streik-Fahrplan rollt die letzte Saarbahn um 12.46 Uhr in Saargemünd Richtung Saarland. Nach dem Streikende ist die erste Verbindung nach Lothringen um 22.10 Uhr vorgesehen.