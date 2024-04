Q-Master an der Universität des Saarlandes Neuer Masterstudiengang soll Quereinstieg in Lehrerberuf ermöglichen – Lehrerverband warnt vor „Minimalpackungen“

Die Situation im Saarland sei „noch zufriedenstellend“ sagt Streichert-Clivot, alle Planstellen an saarländischen Schulen seien noch besetzt. Noch. Genau darin liegt für die Ministerin das Problem. Eine besondere Anspannung sei schon jetzt an Förderschulen und an weiterführenden Schulen zu spüren – insbesondere in den „Mangelfächern“, also Musik, Kunst, Französisch und in den naturwissenschaftlichen Fächern, sagt Streichert-Clivot. Um dem entgegenzuwirken, ist laut der Ministerin in der Vergangenheit schon einiges passiert. Der bürokratische Aufwand für Lehramtsanwärter sei erleichtert worden. Außerdem werden seit 2023 saarlandweit Lehrkräfte nach dem Referendariat immer zum 1. August, statt wie zuvor erst zum ersten Schultag fest angestellt.