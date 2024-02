Ausstellung für EU-Abgeordnete und Mitarbeiter Die Facetten des Saarlandes im Europäischen Parlament

Doch genau an diese Menschen richtete sich die Ausstellung auch, erklärt Manuela Ripa (ÖDP), die aktuell einzige aus dem Saarland kommende Abgeordnete im Parlament. Die 48-Jährige stammt aus dem Saarbrücker Stadtteil Scheidt und habe festgestellt, „dass jeden Monat 8000 Leute zwischen Brüssel und Straßburg hin und her pendeln.“ Ihr Ziel ist, dass die Menschen nicht nur durch das Saarland fahren, sondern auch dort verweilen. Daher waren ihr Ansatz und ihre Motivation: „Ich stelle die Region im Europäischen Parlament vor, damit eben diese 8000 Pendler bei uns mal Halt und auch Urlaub in der Region machen.“