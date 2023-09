Aktuelle Analyse des Forschungsinstituts der Kassenärztlichen Vereinigungen Stimmung in Arztpraxen auf dem Tiefpunkt

Kostensprünge, ausufernde Bürokratie und mangelnde Wertschätzung zehren die Arztpraxen aus. Es drohe dadurch ein Praxenkollaps. Zu diesem Ergebnis kommt das Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung (ZI), eine Forschungseinrichtung, die in Umfragen regelmäßig die Stimmung in den knapp 100 000 Arzt- und Psychotherapiepraxen in Deutschland beleuchtet. An der jüngsten Erhebung nahmen 3401 Praxisinhaber teil. „Die Ergebnisse gelten auch fürs Saarland“, sagt Daniel Wosnitzka, Leiter der ZI-Stabsstelle für Kommunikation.