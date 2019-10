Saarbrücken Dass die Bäume im Saarland nicht in den Himmel wachsen, predigt Finanzminister Peter Stobel (CDU) bei dem halbjährlich sich wiederholenden Medientermin, wenn er die Steuerschätzung vorstellt.

So zog Strobel auch am Mittwochnachmittag seine Stirn in Falten, als er auf die Vorhersage der Einnahmen des Fiskus für das kommende Jahr blickte. „Im Vergleich zur Mai-Steuerschätzung ergibt sich eine weitere Verschlechterung der Einnahmeprognose in Höhe von etwa 30 Millionen Euro. Haushaltszurückhaltung und Haushaltsdisziplin sind deshalb das Gebot der Stunde“, erklärte Strobel. Der Finanzminister erwartet in diesem Jahr Einnahmen vor allem aus Lohn-, Umsatz- und Körperschaftssteuern in Höhe von 3,762 Milliarden Euro. Im kommenden Jahr sollen es dann 3,866 Millarden werden.