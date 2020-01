Dreikönigs-Tag : Sternsinger in der Staatskanzlei

Foto: BeckerBredel

In der saarländischen Staatskanzlei war am Montag viel los. Als Heilige Drei Könige verkleidete Mädchen und Jungen aus drei katholischen Gemeinden in Saarbrücken, Mandelbachtal und Wallerfangen-Gisingen besuchten Ministerpräsident Tobias Hans (CDU, Foto: Mitte) und wünschten allen im Haus Glück und Segen für 2020. Knapp 1000 Kinder und Jugendliche sind in diesem Jahr in etwa 200 Gruppen rund um den Dreikönigstag im Saarland als Sternsinger unterwegs und sammeln Spenden für über 2000 Projekte.

