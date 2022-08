Jährliches Ereignis : Perseiden-Nacht: Wann und wo Sie die Sternschnuppen sehen können

Saarbrücken Bei klarem Himmel sind im August besonders viele Sternschnuppen zu sehen. Ein Experte verrät, wann und wo die Perseiden besonders gut zu beobachten sind und woher sie kommen.

In den kommenden Tagen werden am Nachthimmel wieder zahlreiche Sternschnuppen zu beobachten sein. Um den Schwarm der Perseiden zu sehen, sollten Schaulustige nach Angaben der Vereinigung der Sternfreunde in Deutschland nach Osten schauen.