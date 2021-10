Der neue Besitzer Ingo Stotzdem will mit dem Restaurant Landwerk durchstarten : So verwöhnt Sternekoch Marc Pink seine Gäste in Wallerfangen

Wallerfangen Erst Corona, dann stand es zum Verkauf: Dem Hotel-Restaurant Landwerk in Wallerfangn drohte gar das Aus. Doch jetzt schauen der neue Besitzer Info Stotzem und Sternekoch Marc Pink hoffnungsvoll in die Zukunft. Wir haben sie besucht.

„Unser Restaurant hat wieder geöffnet!“ So steht es in großen Buchstaben auf der Homepage des Hotel-Restaurants Landwerk. Viel mehr ist dort über das Haus in Wallerfangen noch nicht zu erfahren. Also haben wir es besucht. Kaum in der Empfangshalle, kommt Küchenchef Marc Pink um die Ecke und begrüßt mich. Dann stellt er mir den neuen Inhaber vor, Ingo Stotzem, der hier inzwischen zusammen mit seinem Sohn Dave die Geschäfte führt.

Erst Corona, dann Besitzerwechsel

Denn das Landwerk, 2018 gestartet, 2019 mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet, hat nicht nur die schwierige Corona-Zeit, sondern auch einen Besitzerwechsel hinter sich. Und will jetzt wieder durchstarten. „Per Zufall, über facebook, habe ich erfahren, dass das Objekt zu verkaufen ist“, erzählt Stotzem, dem nach eigenem Bekunden Pâtisserie und Kochkunst in die Wiege gelegt worden sei. Bereits mit 15 Jahren absolvierte er eine Ausbildung als Bäcker/Konditor in Köln und entdeckte seine Leidenschaft zum Kochen. Kann man die Arbeitsplätze erhalten, habe er überlegt. Hier sei in rund zweieinhalb Jahren so viel erreicht, so viel Energie hineingesteckt worden, dass es schade wäre, wenn das Haus schließen müsste, so der Geschäftsführer. Also habe er sich mit Küchenchef Marc Pink zusammengesetzt und sie seien sich schnell einig gewesen: „Wir machen hier weiter.“

Ein Menü für Vegetarier

Einige Sachen hätten sie verändert (Licht, Bilder), ein bisschen mehr Grün reingebracht. Und Marc Pink hat sich entschlossen, Vegetariern ein richtig attraktives Speisenangebot zu machen. „Das ist ein großer Trend“, sagt er, „viele Leute wollen sich gesund und auch nachhaltig ernähren.“ Deshalb gibt es neben dem „normalen“ Menü jetzt auch ein „Vegi-Menü“. Das herkömmliche Menü besteht aus sieben Gängen, die Gäste können es komplett genießen (145 Euro) oder als Sechs-, Fünf- oder Drei-Gang-Menü, letzteres für 87 Euro. Das Vegi-Menü hat sechs Gänge und kostet komplett 105 Euro, als Vier-Gang-Variante 75 Euro.

Lockeres Ambiente, feine Küche

Bei beiden Speisefolgen bekommen die Gäste ein Feuerwerk an originell angerichteten, sorgsam zubereiteten, geschmacklich sehr intensiven Gerichten mit erstklassigen Produkten geboten. Passend zum neuzeitlichen, lockeren Ambiente im Restaurant (und im gesamten Hause) kocht Pink modern, leicht und mit klarer Linie, dabei sehr aromatisch und abwechslungsreich. Er hat bei bundesweit hochgeschätzten Sterneköchen wie Klaus Erfort (Saarbrücken), Sven Elversfeld („Aqua“, Wolfsburg) und Christian Jürgens („Überfahrt“, Tegernsee) gearbeitet und stellt die Produkte und ihren eigentlichen Geschmack in den Mittelpunkt. So zum Beispiel bei einer köstlichen, vegetarischen Artischocken-Vorspeise. Die besteht aus gebratener Artischocke, einem aus dem Fruchtfleisch zubereiteten, cremigen Püree sowie einer Artischockensoße. Veredelt wird das Ganze mit ein paar Trüffel-Scheiben – wunderbar harmonisch und köstlich.

Das gilt auch für das Dessert, ein Duett von Melone und Yoghurt. Eine Melonenkugel wird begleitet von einem Melonen-Sorbet und einem Melonen-Gel, dazu gesellt sich ein Yoghurt-Mousse und als I-Tüpfelchen dieser fruchtig-aromatischen Geschmacksexplosion ein knuspriges Filoteig-Röllchen.

Hummer mit Vanille

Dazwischen begeistert Marc Pink mit einem Kunstwerk aus zart gegartem Hummer mit einem Hauch Vanille, buntem Blumenkohl, grünem Apfel und einer Hummer-Soße, genauer: einer Hummer-Bisque, also einer aus Hummer gekochten, reduzierten (oder pürierten) Suppe. Das zarte Hummerfleisch, die Vanillearomen, das knackige Gemüse, die fruchtigen Apfel-Minispalten und die pikante Bisque harmonieren prächtig miteinander. Darauf muss man erstmal kommen.

Ein Premiumstück vom Rind

Als Fleischhauptgericht kredezent die ebenso fachkundige wie aufmerksame Restaurantleiterin und Sommelière Judith Weller rosa gebratene Scheiben vom Onglet. Das ist ein in Deutschland wenig bekanntes Stück Rindfleisch aus dem Lendenteil des Zwerchfells, auch Nierenzapfen genannt. Es ist ein Premiumstück, ideal zum Kurzbraten. Richtig zubereitet mundet es wunderbar zart, saftig und aromatisch. Marc Pink reicht dazu Selleriepüree und ein Spitzkohlröllchen, Buchenpilze, Cassis-Gel und seinen klassischen Rinderjus – eine hervorragende Kombination.

Neu: Die digitale Weinkarte

Deutlich vergrößert hat das Landwerk seine Weinauswahl mit sehr vielen feinen Tröpfchen aus Deutschland, umsichtig zusammengestellt. Sie kommen von Pinard de Picard in Saarwellingen. Neu ist die digitale Weinkarte, sie bietet Orientierungshilfe bei der Suche und jede Menge Informationen zu den Gewächsen.

Mittags bietet das Landwerk ein Tagesmenü mit drei oder auch nur zwei Gängen an für 39 bzw. 34 Euro. Bei meinem Besuch war dies eine Sellerie-Crème-Suppe, Flanksteak vom Black Angus mit Krautröllchen und Karottenpüree sowie zum Dessert Beeren und Vanille.

Nächstes Jahr soll das Bistro öffnen

Neben dem Sterne-Restaurant steht ab dem nächsten Jahr (voraussichtlich im Frühling) auch der Lounge-Bistro-Bereich wieder zur Verfügung. Denn derzeit sucht das Landwerk-Team – wie so viele Gastronomiebetriebe – Verstärkung. Die Bistro-Karte steht bereits, sie sieht drei Vorspeisen, vier Hauptgerichte und drei Desserts vor. Da können sich Besucher zum Beispiel auf Mozzarella und bunte Tomaten (12 Euro), ein Pilzrisotto oder Pasta mit Kirschtomaten (jeweils 14 Euro) sowie eine Sorbet-Variation (neun Euro) freuen. Außerdem wird es hier eine große Auswahl an Cocktails und Spirituosen geben.

Übrigens: Die anfangs angesprochene Homepage ist in Überarbeitung. In Bälde soll es hier umfassende Informationen über das Hotel-Restaurant und seine Angebote geben.