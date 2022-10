Regionaler leitartikel : Notrufe ohne Not

Es ist für die Bürger eine große Selbstverständlichkeit, dass ein Rettungswagen herbeieilt, wenn er alarmiert wird. Im Saarland ist das pro Tag im Schnitt 220-mal der Fall. Selbst jetzt, wo ein Viertel der Besatzungen dieser Fahrzeuge durch eine Corona-Erkrankung ausfällt, wird jeder Notfall schnell versorgt.

Ein großes Problem, das wenig bekannt ist, sind die vielen Einsätze, die gar nicht erforderlich wären. Im Saarland sind das jährlich über 20 000. Das sind bis zu 30 Prozent aller Rettungseinsätze. Das Problem besteht jedoch bundesweit. Typische Beispiele für überflüssige Alarmierungen des Rettungsdienstes sind kleinere Schnittverletzungen zum Beispiel beim Heimwerken, der Gartenarbeit oder beim Kochen. Ein verstauchter Knöchel beim Joggen, Bauchweh nach einem üppigen Mahl mit viel Alkohol oder leichte Schmerzen am Abend sind weitere Beispiele. Weil der Hausarzt schon geschlossen hat, wird der Notruf gewählt. Es gehört nicht zu den Aufgaben der gut ausgebildeten Rettungssanitäter und Notärzte, immer einzuspringen, wenn Haus- oder Bereitschaftsärzte nicht sofort erreichbar sind. Viele Menschen machen sich jedoch gar nicht die Mühe abzuwägen, ob bei einer leichten Verletzung oder bei plötzlichem Unwohlsein tatsächlich ein Notfall vorliegt. Es ist viel bequemer, den Rettungswagen zu rufen. Diese Einstellung hat in der Bevölkerung deutlich zugenommen. Es gibt aber viele Patienten mit akuten schweren Verletzungen und Erkrankungen, die mit dem Rettungswagen sofort in eine Klinik gebracht werden müssen. Wenn die Bürger besser Bescheid wüssten, welche Anzeichen tatsächlich auf einen Herzinfarkt oder Schlaganfall hinweisen, könnten sie bei harmloser Unpässlichkeit gelassener sein. Dennoch muss weiterhin gelten: Patienten, die nicht richtig einschätzen können, ob ein Notfall vorliegt, sollten in jedem Fall den Notruf 112 wählen.