Teil drei der vierteiligen Serie : Steigende Zinsen erschweren die Finanzierung

In der Klinik Neunkirchen-Kohlhof soll in der Abteilung für Kinder- und Jugendmedizin das sozialpädiatrische Zentrum ausgebaut werden. Die Marienhaus-Gruppe als Träger erwartet eine Kostensteigerung von 30 Prozent, weshalb die Planung angepasst wird. Foto: Marc Prams

Saarbrücken Die größeren Bauprojekte in den saarländischen Krankenhäusern verteuern sich im Schnitt um 30 Prozent. Wie die Mehrkosten von 113 Millionen Euro abgefangen werden können, ist größtenteils völlig unklar.

Von Martin Lindemann

Für laufende und bereits geplante Neu- und Umbauten hatten die Krankenhäuser im Saarland Kosten von insgesamt rund 377 Millionen Euro eingeplant. Durch deutlich gestiegene Baustoffpreise, die hohe Inflation, Lieferschwierigkeiten und Personalmangel im Handwerk ist die Gesamtsumme bereits auf 490 Millionen Euro gestiegen. Teil drei der vierteiligen SZ-Serie nennt die Baumaßnahmen und Kostenentwicklung im Krankenhaus Lebach und in den Kliniken der Marienhaus-Gruppe in St. Wendel, Saarlouis und Kohlhof.

Von den Kostensteigerungen ist auch der geplante Neubau des Caritas-Krankenhauses in Lebach betroffen. Ursprünglich wurden die Gesamtkosten auf knapp 60 Millionen Euro beziffert. Die Caritas-Trägergesellschaft Trier (ctt), die das Krankenhaus betreibt, berechnet die Kosten angesichts der Preissteigerungen im Bausektor immer wieder neu. „Bis Mai hat sich die Kostenberechnung für den Ersatzneubau des Caritas-Krankenhauses Lebach weiter unter der Grenze von 60 Millionen Euro bewegt. Dann hat sich abgezeichnet, dass die Preissteigerungen im Bausektor auch für Lebach Mehrkosten verursachen werden“, teilt eine Sprecherin der ctt mit. Obwohl es für die Planer derzeit schwierig sei, eine verbindliche Prognose zu erstellen, „gehen wir aktuell von einer zehn- bis 15-prozentigen Steigerung der Baukosten aus.“ Die Gesamtkosten würden sich somit auf 66 bis 69 Millionen Euro belaufen.

Das Bauvorhaben schreite dennoch planmäßig voran, sagt die Sprecherin. Die Bauarbeiten würden mit dem Aushub der Baugrube voraussichtlich im ersten bis zweiten Quartal 2023 beginnen. Die Fertigstellung des Neubaus werde planmäßig Ende 2025 erfolgen. Das saarländische Gesundheitsministerium hatte im Rahmen der gesetzlich verankerten Investitionsförderung zugesagt, die Hälfte der anfangs kalkulierten 60 Millionen Euro zu übernehmen. Angesichts der durch die höheren Baukosten bedingten Mehrkosten stehe die Caritas-Trägergesellschaft „in enger Abstimmung mit dem Ministerium. Eine finale Entscheidung, wie mit den Mehrkosten umgegangen wird, steht aktuell noch aus“, erläutert die ctt-Sprecherin.

Die Grafik zeigt im Vordergrund den geplanten Neubau des Krankenhauses Lebach. Rechts dahinter ist der derzeitige Gebäudekomplex zu sehen. Die Caritas-Trägergesellschaft Trier rechnet mit einem Anstieg der ursprünglich kalkulierten Kosten von 60 Millionen Euro auf bis zu 69 Millionen Euro. Foto: ctt/ctt/Hitzler Ingenieure

Die Marienhaus-Gruppe betreibt im Saarland drei Kliniken. „An allen Standorten laufen Bauarbeiten, die von den stark steigenden Baukosten betroffen sind“, sagt Unternehmenssprecher Dietmar Bochert. Er könne nicht sagen, ob sich das saarländische Gesundheitsministerium an den Mehrkosten beteiligen wird. „Unser Eigenanteil wird unter Umständen also deutlich steigen.“ Dennoch würden alle Projekte umgesetzt.

Im Krankenhaus St. Wendel wird die Zentrale Notaufnahme mit einer Beobachtungsstation und Behandlungsmöglichkeiten für Patienten mit akuten Brustschmerzen erweitert. Die Baumaßnahmen haben im vergangenen Jahr begonnen, doch wegen der extremen Kostensteigerungen in den letzten Monaten sind die ursprünglich mit 4,7 Millionen Euro kalkulierten Kosten um 38 Prozent gestiegen. Das Gesundheitsministerium hatte zugesagt, 50 Prozent der Summe zu übernehmen, „Die extremen Kostensteigerungen im Bereich Bau und Technik führen so zu einer deutlichen Mehrbelastung der Krankenhausträger“, sagt Bochert. Im Hinblick auf höhere Zuschüsse sei die Marienhaus-Gruppe „in guten und konstruktiven Gesprächen mit dem Ministerium“.

Ein weiteres laufendes Bauprojekt am Standort St. Wendel ist die Einrichtung eines Herzkatheter-Labors mit zwei Herzkatheter-Messplätzen. Die Maßnahme ist zu etwa 15 Prozent umgesetzt. „Mit dem Labor sollen die kardiologische Versorgung in der Region weiter verbessert und durch die bessere Anbindung zur Notaufnahme die Notfallversorgung gestärkt werden“, erläutert Bochert. Das Ministerium hat für dieses Projekt 2,5 Millionen Euro bewilligt, was 50 Prozent der ursprünglich kalkulierten Kosten entspricht. Aufgrund der Energiekrise, der Inflation, der Auswirkungen des Krieges in der Ukraine und weiterer Preistreiber ist es in den verschiedenen Bereichen des Projekts zu Preissteigerungen von fünf bis 150 Prozent gekommen, insgesamt zu einer Steigerung von 37 Prozent über alle Gewerke hinweg. Statt fünf stehen jetzt 6,85 Millionen Euro im Raum.

Im Klinikum St. Elisabeth in Saarlouis ist ein Neubau geplant, in den ein moderner OP-Bereich und die Zentrale Notaufnahme einziehen sollen. Für das Projekt seien gerade die Architekten und Ingenieure ausgewählt worden, berichtet Bochert. Aktuell sei eine Förderung in Höhe von 29,8 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Doch auch hier seien Preissteigerungen von etwa 37 Prozent zu erwarten.

In der Klinik Neunkirchen-Kohlhof wird in der Abteilung Kinder- und Jugendmedizin das sozialpädiatrische Zentrum ausgebaut. Hier werden Kinder und Jugendliche behandelt, die zum Beispiel Auffälligkeiten in ihrer Entwicklung, ihrer Motorik oder Konzentration sowie beim Sprechen, Lesen und Schreiben zeigen, die Probleme haben, soziale Kontakte aufzubauen oder über psychosomatische Beschwerden wie Kopf- oder Bauchschmerzen klagen. „Das Projekt befindet sich im fortgeschrittenen Planungsprozess. Eine aktualisierte Kostenschätzung ist erst nach Abschluss der Planung möglich. Auch hier erwarten wir allerdings deutliche Kostensteigerungen von 30 Prozent oder mehr“, erläutert Bochert.

Weitere Baumaßnahmen befänden sich in Planung. Auch die Kosten für diese Projekte würden aufgrund der allgemeinen und erheblichen Kostensteigerungen im Bereich Bau und auch Technik jedoch deutlich höher ausfallen, als ursprünglich geplant. Im Hinblick auf die mit dem saarländischen Gesundheitsministerium bereits abgestimmten Umbaumaßnahmen, für die schon vor einiger Zeit die Anträge auf Fördermittel eingereicht worden seien, „ist die Möglichkeit von Anpassungen begrenzt“, sagt Bochert. Auch die steigenden Zinsen am Kapitalmarkt stellten eine Herausforderung dar. „Den Eigenanteil an den Investitionskosten zu erbringen, ist erheblich teurer geworden.“