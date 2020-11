Steigende Quarantäne-Zahlen in Schulen : Über 10.000 Saar-Schüler seit Schuljahresbeginn in Quarantäne

Saarbrücken Nach Angaben des saarländischen Bildungsministerium sind rund 4900 Schüler im Saarland in Quarantäne. Über das vergangene Wochenende kamen über 700 Fälle dazu.

Aktuell befanden sich am Montag noch 4924 Schüler in Quarantäne und damit 764 mehr als noch am vergangenen Freitag. Auch die Zahl der Lehrkräfte in Quarantäne stieg erneut an - von 480 am Freitag auf 556 am Montag.