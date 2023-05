Sänger von „Saarland, Saarland, FCS“ gestorben Seine Stimme wird für immer durch den Ludwigspark hallen – Steffen Breuer ist tot

Inspiriert von ähnlichen Projekten in Bochum und Dortmund haben die "Deutsch-Rocker" begonnen, ein Loblied auf "ihren" Verein zu dichten. Der Titel war Programm: "Wir kommen wieder". Er verriet, was den fünf Musikern von „Leergut“ am Herzen lag: die Rückkehr des FCS in die 2. Bundesliga. Und das ist aktueller denn je. Und wer weiß: Vielleicht erfüllt der 1. FC Saarbrücken am Samstag dem Sänger seiner Vereinshymne zum Abschied seinen Herzenswunsch. Viele Fans hätten dann sicherlich nicht nur Freudentränen in den Augen, wenn der FCS in die 2. Liga aufsteigen würde, aus den Lautsprechern „Wir kommen wieder“ erklingen würde – und Steffen Breuer singt: „Wir sind Saarbrücken von der Saar. Wir sind wieder da. Egal ob Ost, ob Süd, ob Nord, ob West. Es regiert der FCS. Saaaaarbrüüüüücken. Saaaaarbrüüüüücken. Saaaaarbrüüüüücken.“