Kleiner Waffenschein : Immer mehr Saarländer bewaffnen sich mit Schreckschusspistolen

Berlin/Saarbrücken Immer mehr Menschen besitzen einen Kleinen Waffenschein und dürfen damit Schreckschusswaffen tragen. Justiz- und Innenministerium diskutieren über eine Verschärfung des Waffenrechts.

Demnach ist die Quote in Schleswig-Holstein mit 9,6 Scheinen pro 1000 Einwohner und im Saarland mit 9,2 Scheinen am höchsten. Laut einem Bericht der Rheinischen Post gibt es derzeit rund 5,4 Millionen Waffen in Privatbesitz in Deutschland, also etwa 66 Waffen pro 1000 Einwohner. Im Saarland ist dieser Wert um einiges höher. Hier kommen auf 1000 Einwohner ganze 108 Waffen.