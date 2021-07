Stammzellenspender gesucht : Im Saarbrücker Impfzentrum nun Typisierung möglich

Saarbrücken Sich schützen und dabei vielleicht ein Leben retten? Im Saarbrücker Impfzentrum wird das nun möglich sein.

esundheitsministerin Monika Bachmann (CDU) hat am Donnerstag gemeinsam mit Susanne Morsch, Vorstandsvorsitzende der Stefan-Morsch-Stiftung, den Start des Typisierungsangebots der Stiftung im Impfzentrum Süd in Saarbrücken begrüßt. Die Stefan-Morsch-Stiftung vermittelt Stammzellenspender weltweit, um so an Leukämie erkrankten Patientinnen und Patienten eine Chance auf Heilung zu ermöglichen. „Blutkrebs kann jeden treffen“, betonte Bachmann (CDU). Etwa 13500 Menschen erkranken in Deutschland pro Jahr an Leukämie.