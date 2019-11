Saarbrücken/Dillingen Aufgrund des Stellenabbaus bei Dillinger Hütte und Saarstahl planen die MItarbeiter einen Protestmarsch nach Brüssel. Bis zu 1000 Teilnehmer werden erwartet.

Vor dem Hintergrund des geplanten massiven Stellenabbaus bei Dillinger und Saarstahl sowie der unsicheren Zukunft der gesamten Branche planen saarländische Stahlarbeiter zu Fuß nach Brüssel zu marschieren. Unter dem Motto „Walk of Steel“ soll die rund 350 Kilometer lange Strecke in zehn Tagen zurückgelegt werden. Dies bestätigte der Betriebsratsvorsitzende von Saarstahl, Stephan Ahr, der „Saarbrücker Zeitung“. „Auf der Strecke, in den Übernachtungsorten und in Brüssel sind Aktionen und Veranstaltungen geplant“, so Ahr. Er rechne mit bis zu 1000 Teilnehmern. Ein genauer Starttermin stände noch nicht fest, da man den Amtsantritt der deutschen Kommissionschefin Ursula von der Leyen abwarten wolle. Die Vorbereitungen liefen aber bereits auf Hochtouren.