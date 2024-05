Teils extremer Preisanstieg Neues Eis-Städte-Ranking 2024: So teuer ist eine Kugel Eis in Saarbrücken

„Mhh, beim Gedanken an eine leckere Kugel Eis läuft den meisten von uns das Wasser im Mund zusammen“, heißt es in einer Mitteilung zum neuen Eis-Städte-Ranking 2024 des Portals coupons.de. „Egal, ob Klassiker wie Schokolade und Vanille oder ausgefallene Eiskreationen: Wir lieben Eis und der Besuch einer Eisdiele gehört in der warmen Jahreszeit zu einem beliebten Ausflugsziel.“