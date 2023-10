Stadtwerke-Tag Wie das Saarland in Zukunft klimafreundlicher heizen soll – und welche Probleme im Weg stehen

Die extrem wachsende Zahl von Photovoltaik (PV)-Anlagen auf deutschen Dächern belasten die Stromnetze immer stärker, so dass sie ohne Netz-Ausbau und Digitalisierung bald an ihre Grenzen stoßen. Außerdem müssen die Städte und Gemeinden eine Wärmeplanung vorlegen, wo sie festlegen sollen, wie in Zukunft geheizt werden soll, um zu erreichen, dass Deutschland im Jahr 2045 klimaneutral sein wird.