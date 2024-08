Vorreiterrolle in der Energiebranche Gemeinsame Digitalisierung: Diese drei saarländischen Stadtwerke beschließen Millionen-Projekt

Was haben letztlich die derzeit rund 160 000 Kunden der Stadtwerke von der neuen Digitalwelt? Die Stadtwerke versprechen sich von der Cloud-basierten Plattform zum Beispiel Vorteile beim mobilen Arbeiten der Monteure vor Ort, bei Störungsbehebungen und eine vereinfachte Kommunikation der Kunden per mobiler Endgeräte mit dem Versorger. Zudem sei das neue System vorbereitet für die Zukunftsthemen wie dynamische Stromtarife (also ständige Anpassung der Preise) und Steuerung der Lasten mittels eines digitalen Systems, das Energieerzeugung, -speicherung und -nutzung im Haushalt überwacht.