Termine im Überblick Auf diese Stadtfeste können Sie sich 2024 im Saarland freuen

Zum Herbstbeginn findet in Merzig außerdem am 5. Oktober das altbekannte Viezfest statt. Dieses Fest geht auf die lange regionale Tradition des Apfelanbaus und der Herstellung des „Merziger Viez“ zurück. Hier sollten Sie sich auf keinen Fall die zahlreichen kulinarischen Angebote entgehen lassen. Auch den Viez in seinen zahlreichen Variationen sollte man einmal probiert haben und natürlich ist auch hier für musikalische Unterhaltung gesorgt.