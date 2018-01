Stadtautobahn könnte morgen wieder gesperrt werden

Für das französische Einzugsgebiet der Saar bis Hanweiler/Kleinblittersdorf sind starke Regenfälle vorausgesagt. Die Wasserstände an der Saar werden voraussichtlich stärker ansteigen als in früheren Vorhersagen prophezeit. Nach Angaben des Hochwassermeldezentrums Saarland wird die kritische Marke von 3,80 Meter in St. Arnual voraussichtlich in der kommenden Nacht erreicht. Wenn dieser Wasserstand überschritten wird, wird der Verkehr von der Stadtautobahn auf Umfahrungen umgeleitet.

Die Stadtautobahn war bereits vor zwei Wochen wegen Hochwassers gesperrt worden.

(red)