Reiseempfehlung jenseits der Metropolen : ADAC kürt „schönste Kleinstädte Deutschlands“ – dieser Ort im Saarland ist mit dabei

München/Saarbrücken 13 Orte haben es auf die Liste der „schönsten Kleinstädte Deutschlands“ geschafft, die der ADAC zusammengetragen hat. Dazu gehört auch eine saarländische Stadt – doch nicht alles, was der ADAC potentiellen Urlaubern erklärt, stimmt genau so.

In Pandemie-Zeiten muss der Urlaub auch mal innerhalb Deutschlands stattfinden – vielleicht sogar in der Region vor der eigenen Haustür? Städtereisen sind also angesagt. Doch es müssen nicht immer Berlin, Hamburg oder München sein! Manchmal kann es gerade abseits der großen Metropolen am spannendsten sein. Darum hat der ADAC die 13 „schönsten Kleinstädte Deutschlands“ gesammelt und vorgestellt. Neben Orten wie dem Bodensee-Städtchen Meersburg in Baden-Württemberg oder dem mittelfränkischen Rothenburg ob der Tauber hat es auch St. Wendel auf die Liste geschafft.