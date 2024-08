Einzelkämpfer im neuen Stadtrat Stühlerücken im Stadtrat Friedrichsthal

Die Ergebnisse der Stadtratswahl vom 9. Juni und die Reduzierung der Zahl der Ratsmitglieder von 33 auf 27 hatten bei der konstituierenden Sitzung am Mittwochabend auch sichtbare Auswirkungen auf die Sitzordnung im Friedrichsthaler Stadtrat. Jürgen Trenz (Die Linke) und Horst-Henning Jank (Bündnis 90/Die Grünen) werden sich an die neue Situation erst einmal gewöhnen müssen. Zum einen brachte es das Ergebnis der Stadtratswahl mit sich, dass sich beide zukünftig solo und ohne den so wichtigen Fraktionsstatus behaupten müssen. Grüne und Linke hatten bei der Wahl kräftige Stimmenverluste zu verzeichnen und verloren drei von vormals vier Sitzen. Der fehlende Fraktionsstatus wird es den beiden Parteien und ihren Vertretern erheblich erschweren, eigene Anträge in den Rat einzubringen. Sie sind fortan auf die Unterstützung anderer Fraktionen angewiesen und müssen mindestens ein Viertel der gesetzlichen Zahl der Mitglieder des Rates hinter sich bringen. So sieht es Paragraph 41 des Kommunalselbstverwaltungsgesetz (KSVG) vor.