64 Arenen im Vergleich Dieses Stadion im Saarland gilt als eines der unbeliebtesten in Deutschland

Die Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde in Spiesen-Elversberg wird seit Juni 2013 umgebaut. Für bis zu acht Millionen Euro soll in vier Schritten eine zweitliga-taugliche Sportstätte entstehen. Diese soll nach dem Umbau 15 000 Zuschauern Platz bieten. Es stehen auch derzeit Umbauarbeiten im Stadion an. Dabei sind etwa 3500 zusätzliche Stehplätze geplant. Und der Verein denkt schon weiter – und plant noch mehr Veränderungen – so soll das Stadion der SV Elversberg künftig aussehen. Im Jahr 2025 soll alles fertig sein.