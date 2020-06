In der Zentrale des ADAC Saarland fand am Sonntag erneut eine Krisensitzung statt. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Die Staatsanwaltschaft Saarbrücken interessiert sich für mögliche Unregelmäßigkeiten bei der ADAC Saarland SFW GmbH, einer 100-prozentigen Tochter des Vereins ADAC Saarland mit fast 300 000 Mitgliedern.

Gegründet wurde die Firma 2016, um die Rallye Deutschland durchzuführen. Diese Großveranstaltung, ein Weltmeisterschaftslauf, wurde zum Minusgeschäft und brachte die ADAC-Tochter in finanzielle Schieflage. Rechnungsprüfer des Vereins sind angeblich überzeugt, dass über der GmbH „ständig das Damoklesschwert der Zahlungsunfähigkeit“ schwebe. Sie haben, so Informationen unserer Zeitung, ausdrücklich auf die Risiken einer Insolvenz hingewiesen.

Die Tatsache, dass 2019 offenbar ohne vorherigen Vorstandsbeschluss wegen Liquiditätsproblemen bei der Tochterfirma kurzfristig 40 000 Euro in vier Tranchen von einem ADAC-Konto auf ein GmbH-Konto gebucht und später wieder zurücküberwiesen wurden, soll jetzt auch auf einer Mitgliederversammlung des Vereins am Mittwoch in der Saarlandhalle erläutert werden. Dies ist offenbar Resultat einer Krisensitzung von Vorstand und Vorstandsrat nach der Berichterstattung unserer Zeitung am Wochenende.